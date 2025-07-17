"Буде ще спроба динамічного прориву росіян": у Третій штурмовій про літній наступ РФ

Максим Жорін

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Говорячи про підготовку РФ до так званого «великого літнього наступу», варто пам’ятати, що половина літа уже минула, бойові дії надзвичайно важкі і тривають без зупинки, а окупанти продовжують наступати.

Про це заявив підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

Він визнав, що зараз на деяких ділянках можливо трохи і знизились темп та динаміка ворога. Це повʼязано виключно із втратами росіян, які планували на цей момент просунутися набагато далі.

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«Стримувати їх дуже складно, але нашому війську вдається завдавати ворогу такі ураження, що не дозволяють тримати однакову активність тривалий час», — каже Жорін.

Військовий певен, що РФ готується до нового раунду наступу. Він припускає, що цього літа буде ще спроба навіть більш динамічного прориву росіян.

«Та український піхотинець живе трохи в інших реаліях, ніж світ новин — для нього це майже безперервний п***ц», — підсумував офіцер.

Раніше Максим Жорін попередив, що літо та осінь на фронті будуть дуже важкими.

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Нагадаємо, в CNN попередили, що РФ може почати свій великий літній наступ уже за кілька днів чи тижнів.