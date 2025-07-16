Чи настане перелам у війні в Україні за 50 діб: експерт назвав сценарії

Колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов розповів, чи можливий перелам у війні протягом 50 днів. / © ТСН

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Після вчорашньої заяви президента США Дональда Трампа про те, що він дає очільнику Кремля Володимиру Путіну 50 днів для завершення війни в Україні, військовий експерт та колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов в коментарі для ТСН.ua відповів на ключове питання — чи станеться перелам у війні протягом найближчих двох місяців.

«Диявол, як завжди криється в деталях. Скільки можливостей для Путіна створював Трамп? Зараз дав ще 50 днів. Днями американське видання Axios повідомило, що мовляв протягом найближчих 60 днів Путін планує захопити в тому числі Запоріжжя та Херсон. Складається таке враження, що у Путіна є карт-бланш, протягом якого він має реалізувати свої забаганки», — каже Селезньов.

Та продовжує: «Для того, щоб цей карт-бланш не був реалізований, зараз відкривається певне «вікно можливостей» щодо постачання озброєння та військової техніки з арсеналів США. Трамп — бізнесмен і розпочинає цю зброю продавати. Логіка його міркувань абсолютна очевидна — таким чином він намагається вирішити певні питання щодо наповнення американського бюджету».

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Крім того, Владислав Селезньов уточнює: «Перелам у війні можливий. Але не через заяву Трампа. За моїми оцінками — ближче до середини осені. Можливо — середина жовтня, можливо — до початку листопада. У росіян має вихолоститись наступальний потенціал. Крім того, будуть зміни погодних умов — буде значно складніше використовувати в тому числі пристосовану автомобільну та мотоциклетну техніку».

На думку Селезньова, до цього часу російська армія навряд чи зупиниться, тому як погодні умови можуть бути сприятливими для ведення активних наступальних дій.

«Ресурси у них є», — уточнює експерт.

Водночас він підкреслює, що протягом 50 днів російська армія не здатна здійснити суттєвих територіальних здобутків.

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«Це можливо лише за умови обвалу фронта», — каже колишній речник Генштаба ЗСУ.

Та додає, що як Запорізька, так і Херсонська області — це великі території.

«Йдеться про наміри отримати контроль над територіями, які значно більше, ніж ворог спромігся захопити від середини жовтня 2023 року. Крім того, постає питання форсування Дніпра, що технічно неможливо без понтонних переправ та прикриття з повітря», — каже Селезньов.

Резюмуючи, він додає, що обіцяна Україні зброя може покращити ситуацію:

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«Фактор ресурсів принципово важливий. Ми і донині критично залежимо від постачання. Президент Володимир Зеленський казав, що українська частка озбро'єння — це 40%, все інше — поставки від партнерів».

Раніше повідомлялось про те, що Лавров відповів погрозами на ультиматум Трампа про 50 днів.

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