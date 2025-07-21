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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4139
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В Україні можуть з’явитись мобільні ТЦК: що відомо

Мобільні ТЦК і соціальної підтримки можуть стати ефективним інструментом мобілізації.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Працівники ТЦК та СП

Працівники ТЦК та СП / © ТСН

Україна розглядає впровадження мобільних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК-СП) для підвищення безпеки та ефективності мобілізації в умовах активних ракетних ударів РФ.

Про це заявив народний депутат Федір Веніславський, коментуючи ідею створення мобільних ТЦК, передає Новини.LIVE.

За словами Веніславського, законодавчих перепон для впровадження мобільних центрів немає, адже в чинних нормах не передбачено, що такі установи повинні знаходитися лише у фіксованих локаціях. Ураховуючи регулярні ракетні удари Росії по територіях стаціонарних ТЦК-СП, які є частиною гібридної війни з метою залякування громадян, мобільні центри є доцільним рішенням.

«Росія намагається залякати громадян, створюючи небезпеку у традиційних місцях розташування ТЦК-СП. Тому мобільні центри, що працюватимуть на основі підзаконних актів Кабінету Міністрів або Командування Збройних Сил, мають право на існування», — підкреслив депутат.

Він додав, що закон про посилення мобілізації, ухвалений у 2023 році, а також цифровізація мобілізаційних процесів значно спрощують роботу таких мобільних центрів, надаючи можливість працювати з базами даних і забезпечувати зв’язок за допомогою сучасних технологій.

Веніславський також уточнив, що остаточне рішення щодо запровадження мобільних ТЦК приймає Командування Верховної Ради, тому наразі це питання перебуває поза його безпосередньою компетенцією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міноборони пояснювали, чи знищать удари РФ по ТЦК дані в реєстрах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4139
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