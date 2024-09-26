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Прибавка к пенсии за возраст: кто и сколько может получить дополнительно

Прибавка к пенсии за возраст: кто и сколько может получить дополнительно

Пенсии в Украине / Фото: ТСН

Размер такой доплаты зависит от возраста пенсионера и повышается каждые 5 лет.

В Украине некоторые категории граждан могут рассчитывать на надбавки и доплаты к пенсии.

Об этом пишет издание "На пенсии".

На специальную возрастную надбавку могут претендовать пенсионеры, отвечающие следующим условиям:

  • достигли возраста 70 лет
  • общая сумма их пенсий не превышает 10 340,35 гривен
  • получают пенсию по возрасту

Размер прибавки зависит от возраста пенсионера. Теперь выплаты для тех, кто имеет право на надбавку, могут увеличиться так:

  • 300 гривен для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно
  • 456 гривен для граждан от 75 до 79 лет включительно
  • 570 гривен для лиц в возрасте от 80 лет

Прибавка по возрасту начисляется автоматически и добавляется в основную сумму пенсии.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Украине может произойти изменение системы расчета пенсий. В новой системе будет учитываться как количество отработанных лет, так и сумма ежемесячных взносов, сделанных гражданином.

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