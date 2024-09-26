Прибавка к пенсии за возраст: кто и сколько может получить дополнительно

Размер такой доплаты зависит от возраста пенсионера и повышается каждые 5 лет.

В Украине некоторые категории граждан могут рассчитывать на надбавки и доплаты к пенсии.

Об этом пишет издание "На пенсии".

На специальную возрастную надбавку могут претендовать пенсионеры, отвечающие следующим условиям:

достигли возраста 70 лет

общая сумма их пенсий не превышает 10 340,35 гривен

получают пенсию по возрасту

Размер прибавки зависит от возраста пенсионера. Теперь выплаты для тех, кто имеет право на надбавку, могут увеличиться так:

300 гривен для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно

456 гривен для граждан от 75 до 79 лет включительно

570 гривен для лиц в возрасте от 80 лет

Прибавка по возрасту начисляется автоматически и добавляется в основную сумму пенсии.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Украине может произойти изменение системы расчета пенсий. В новой системе будет учитываться как количество отработанных лет, так и сумма ежемесячных взносов, сделанных гражданином.

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