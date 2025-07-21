Сколько украинских компаний работают в Польше: цифра впечатляет

Украинцы в Польше / © Associated Press

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На сегодня в Польше зарегистрированы 29 044 компании, владельцами которых являются граждане Украины. Почти половину бизнесов — 13 014 — украинцы открыли с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщили в Опендатабот.

Отмечается, что в Польше украинцы чаще всего регистрируют аналог ООО. Речь идет о 95% всех украинских бизнесов в соседней стране.

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Кроме того, в четыре раза возросло количество основанных украинцами в Польше благотворительных организаций. Так, с 2022 года украинцы создали 486 фондов.

В каких воеводствах Польши сконцентрировано больше всего украинских компаний?

Больше всего украинских компаний есть в Мазовецком воеводстве (в частности, Варшава) — 11 568;

в Малопольском (Краков и регион) — 3200 бизнесов;

в Нижней Силезии (Вроцлав и окрестности) — 3019.

Капитал всех украинских компаний в польском реестре в целом составляет более 7,34 млрд злотых. Из этой суммы 533 млн злотых приходится на бизнесы, открытые после начала полномасштабного российского вторжения.

К слову, на сегодня в Польше официально трудоустроены примерно 810 тыс. украинцев. Это наибольшее количество иностранных граждан, которые легально работают в этой стране ЕС. На втором месте — белорусы, на третьем — грузины.

Кроме того, ранее мы сообщали о том, как украинцам открыть свой бизнес в Польше.

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