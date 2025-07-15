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ЕС продлил временную защиту для украинцев
Из-за продолжения войны в Украине страны ЕС продлили временную защиту для украинцев
Во вторник, 15 июля 2025 года, Совет Европейского Союза официально решил продлить временную защиту для украинцев, которые выехали за границу из-за войны. Теперь эта защита будет действовать до 4 марта 2027 года.
Об этом пишет Суспільне.
Это решение приняли на основе закона ЕС, который позволяет оставлять временную защиту в силе, если людям опасно возвращаться домой из-за войны или нарушения прав человека.
В Евросоюзе напомнили, что война России против Украины продолжается, а ситуация остается очень опасной. Сейчас в странах ЕС под временной защитой находится более 4,3 миллиона украинцев.
Этот статус дает людям право законно жить в ЕС, работать, учиться, получать медицинскую помощь и другие важные услуги — без необходимости оформлять статус беженца.
Также страны Евросоюза продолжат обмениваться информацией, чтобы избежать случаев, когда один человек имеет защиту сразу в нескольких государствах.
Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Германии планирует изменить систему социальной поддержки, чтобы помощь получали только те, кто действительно в ней нуждается.