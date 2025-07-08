В Германии растет количество бездомных: почти треть - украинцы

Беженцы / © facebook.com/dmsu.gov.ua

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В Германии зафиксировано более 470 тысяч людей без собственного жилья, почти треть из них — беженцы из Украины. Больше всего бездомных размещено в западных федеральных землях, тогда как в восточных — меньше всего.

Об этом пишет издание STERN.de.

Среди всех официально зарегистрированных бездомных 29% — беженцы из Украины, что делает их крупнейшей национальной группой среди бездомных в Германии. За год количество украинцев без жилья выросло с 136 900 до 137 800 человек. Всего 409 тысяч человек из числа зарегистрированных — иностранцы (это 86% всех зафиксированных).

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В эту статистику включены лица, проживающие в приютах, временных общежитиях или социальном жилье. В то же время люди, которые живут под открытым небом, в эти цифры не входят.

41% бездомных — лица до 25 лет, а еще 5% — люди старше 65 лет. Более половины всех зарегистрированных бездомных — мужчины. Средний возраст людей без жилья составляет 31 год.

Больше всего бездомных в Германии проживает в наиболее густонаселенных регионах:

Северный Рейн-Вестфалия — 117 900 человек,

Баден-Вюртемберг — 94 600,

Берлин — 53 600.

Меньше всего — в восточных федеральных землях:

Тюрингия — 3 000 человек,

Саксония-Анхальт — 1 200,

Мекленбург-Передняя Померания — 700 человек.

В Destatis отмечают, что рост количества официально зарегистрированных бездомных может быть связан не только с фактическим увеличением, но и с усовершенствованием сбора данных, поскольку статистику ведут только с 2022 года.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Германии прогнозируют увеличение количества украинских беженцев из-за решения президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине.

Также сообщалось, что Германия временно прекратила прием беженцев по программе переселения, которую координирует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Кроме того, по состоянию на май, количество беженцев в Германии достигло 3,45 млн, треть из них — из Украины. За год прибыло 108 тысяч украинцев, всего их около 1,2 млн.