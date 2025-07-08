Біженці / © facebook.com/dmsu.gov.ua

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В Німеччині зафіксовано понад 470 тисяч людей без власного житла, майже третина з них — біженці з України. Найбільше безхатьків розміщено в західних федеральних землях, тоді як у східних — найменше.

Про це пише видання STERN.de.

Серед усіх офіційно зареєстрованих безхатченків 29% — біженці з України, що робить їх найбільшою національною групою серед безпритульних у Німеччині. За рік кількість українців без житла зросла з 136 900 до 137 800 осіб. Загалом 409 тисяч людей із числа зареєстрованих — іноземці (це 86% усіх зафіксованих).

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До цієї статистики включено осіб, які проживають у притулках, тимчасових гуртожитках або соціальному житлі. Водночас люди, які живуть просто неба, у ці цифри не входять.

41% безхатьків — особи до 25 років, а ще 5% — люди віком понад 65 років. Понад половина всіх зареєстрованих безхатченків — чоловіки. Середній вік людей без житла становить 31 рік.

Найбільше безпритульних у Німеччині проживає у найбільш густонаселених регіонах:

Північний Рейн-Вестфалія — 117 900 осіб,

Баден-Вюртемберг — 94 600,

Берлін — 53 600.

Найменше — у східних федеральних землях:

Тюрингія — 3 000 осіб,

Саксонія-Ангальт — 1 200,

Мекленбург-Передня Померанія — 700 осіб.

У Destatis зазначають, що зростання кількості офіційно зареєстрованих безхатченків може бути пов’язане не лише з фактичним збільшенням, а й з удосконаленням збору даних, оскільки статистику ведуть лише з 2022 року.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Німеччині прогнозують збільшення кількості українських біженців через рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні.

Також повідомлялось, що Німеччина тимчасово припинила прийом біженців за програмою переселення, яку координує Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).

Окрім того, станом на травень, кількість біженців у Німеччині сягнула 3,45 млн, третина з них — з України. За рік прибуло 108 тисяч українців, загалом їх близько 1,2 млн.

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