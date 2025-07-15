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ЄС продовжив тимчасовий захист для українців
Через продовження війни в Україні країни ЄС продовжили тимчасовий захист для українців
У вівторок, 15 липня 2025 року, Рада Європейського Союзу офіційно вирішила продовжити тимчасовий захист для українців, які виїхали за кордон через війну. Тепер цей захист діятиме до 4 березня 2027 року.
Про це пише Суспільне.
Це рішення ухвалили на основі закону ЄС, який дозволяє залишати тимчасовий захист у силі, якщо людям небезпечно повертатися додому через війну або порушення прав людини.
У Євросоюзі нагадали, що війна Росії проти України триває, а ситуація залишається дуже небезпечною. Зараз у країнах ЄС під тимчасовим захистом перебуває понад 4,3 мільйона українців.
Цей статус дає людям право законно жити в ЄС, працювати, навчатися, отримувати медичну допомогу й інші важливі послуги — без потреби оформлювати статус біженця.
Також країни Євросоюзу продовжать обмінюватися інформацією, щоб уникнути випадків, коли одна людина має захист одразу в кількох державах.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд Німеччини планує змінити систему соціальної підтримки, щоб допомогу отримували лише ті, хто справді її потребує.