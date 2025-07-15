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Ці зачіски вже не модні влітку 2025 року: чим їх краще замінити
З настанням літа особливо хочеться змін і свіжості в зовнішності, і саме зачіска стає тією деталлю, яка здатна кардинально оновити образ. Сезон дарує безліч актуальних рішень, що допоможуть надати волоссю нового звучання. Попри те, що класика завжди залишається поза часом, існують елегантні способи зробити зачіску більш сучасною і трендовою.
Хоч вислів “застаріла зачіска” може видаватися різким, деякі стилі поступово виходять з моди, поступаючись місцем більш свіжим, універсальним і зручним у повсякденному житті варіантам. Літній сезон надихає на оновлення — саме зараз хочеться легкості, природності й мінімального клопоту з укладанням. Тож якщо ви плануєте зміну іміджу або візит до стиліста, варто знати, які зачіски сьогодні в топі.
Кремовий, а не “плюшевий” блонд
Теплі медово-золотисті відтінки блонду, відомі як Teddy Bear Blonde, поступово втрачають свою привабливість — натомість цього літа домінує кремовий блонд. Цей відтінок має світліший, чистіший і водночас сміливіший вигляд. Особливої популярності набирає варіація California blonde з м’яким сонячним переливом і максимально природним ефектом, що надає обличчю свіжості та пасує більшості жінок. Щоб зберегти його ідеальний тон, варто регулярно користуватися фіолетовим шампунем, який усуває небажану жовтизну та підтримує сяйво кольору.
Мікробоб, а не подовжений боб
Подовжений боб (лоб) поступово здає позиції в моді — на його місце повертається сміливий мікробоб. Ця ультракоротка стрижка має надзвичайно стильний і сучасний вигляд, легко підлаштовується під різні образи — від стриманого мінімалізму до невимушеної недбалості. Ідеальний вибір для літа: легкість у догляді, комфорт у спеку та яскравий акцент у зовнішності. Особливий тренд сезону — мікробоб із рівним зрізом або з легкою текстурною розпатланістю, що додає зачісці жвавості та природності.
М’яка бахрома, а не масивний чубчик
Об’ємний чубчик, розділений на дві частини, втрачає актуальність — йому на зміну приходить легкий, майже невагомий варіант, який м’яко огортає обличчя. Такий чубчик ідеально пасує літньому сезону: не обтяжує образ, дозволяє шкірі вільно дихати та створює відчуття легкості й природності. Він візуально освіжає, додає юності та не потребує складного укладання. Надати йому форму й об’єм допоможе просте сушіння з круглою щіткою — без зайвих зусиль і з максимальним ефектом.
Низький пучок, а не високий хвіст
Замість класичного високого хвоста в модний фокус цього літа виходить низький пучок — витончений, універсальний і напрочуд стильний. Особливо його полюбляють у паризькому стритстайлі, де цінується поєднання простоти та елегантності. Така зачіска пасує до будь-якого образу — від офісного до романтичного — і легко створюється навіть без особливих навичок. Хочете м’яку недбалість чи ідеально зачесаний варіант — обидва рішення актуальні. Низький пучок зберігає форму весь день і дарує образу вишукану завершеність.
М’які шари, а не рівний зріз
Рівні, геометрично чіткі зрізи завжди залишаються поза часом, та цього літа їх витісняють м’які шаруваті стрижки. Вони надають волоссю природного об’єму, динаміки й дозволяють обходитися без складного укладання. Особливо в тренді — легкі шари, які обрамляють обличчя, м’яко підкреслюючи риси та створюючи невимушений живий образ. Такий підхід ідеально пасує тим, хто прагне легкості, натуральності та комфорту у щоденному стилі.