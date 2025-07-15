Ці зачіски вже не модні влітку 2025 року: чим їх краще замінити

Які зачіски не модні влітку 2025 року / © unsplash.com

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Хоч вислів “застаріла зачіска” може видаватися різким, деякі стилі поступово виходять з моди, поступаючись місцем більш свіжим, універсальним і зручним у повсякденному житті варіантам. Літній сезон надихає на оновлення — саме зараз хочеться легкості, природності й мінімального клопоту з укладанням. Тож якщо ви плануєте зміну іміджу або візит до стиліста, варто знати, які зачіски сьогодні в топі.

Кремовий, а не “плюшевий” блонд

Теплі медово-золотисті відтінки блонду, відомі як Teddy Bear Blonde, поступово втрачають свою привабливість — натомість цього літа домінує кремовий блонд. Цей відтінок має світліший, чистіший і водночас сміливіший вигляд. Особливої популярності набирає варіація California blonde з м’яким сонячним переливом і максимально природним ефектом, що надає обличчю свіжості та пасує більшості жінок. Щоб зберегти його ідеальний тон, варто регулярно користуватися фіолетовим шампунем, який усуває небажану жовтизну та підтримує сяйво кольору.

Мікробоб, а не подовжений боб

Подовжений боб (лоб) поступово здає позиції в моді — на його місце повертається сміливий мікробоб. Ця ультракоротка стрижка має надзвичайно стильний і сучасний вигляд, легко підлаштовується під різні образи — від стриманого мінімалізму до невимушеної недбалості. Ідеальний вибір для літа: легкість у догляді, комфорт у спеку та яскравий акцент у зовнішності. Особливий тренд сезону — мікробоб із рівним зрізом або з легкою текстурною розпатланістю, що додає зачісці жвавості та природності.

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М’яка бахрома, а не масивний чубчик

Об’ємний чубчик, розділений на дві частини, втрачає актуальність — йому на зміну приходить легкий, майже невагомий варіант, який м’яко огортає обличчя. Такий чубчик ідеально пасує літньому сезону: не обтяжує образ, дозволяє шкірі вільно дихати та створює відчуття легкості й природності. Він візуально освіжає, додає юності та не потребує складного укладання. Надати йому форму й об’єм допоможе просте сушіння з круглою щіткою — без зайвих зусиль і з максимальним ефектом.

Низький пучок, а не високий хвіст

Замість класичного високого хвоста в модний фокус цього літа виходить низький пучок — витончений, універсальний і напрочуд стильний. Особливо його полюбляють у паризькому стритстайлі, де цінується поєднання простоти та елегантності. Така зачіска пасує до будь-якого образу — від офісного до романтичного — і легко створюється навіть без особливих навичок. Хочете м’яку недбалість чи ідеально зачесаний варіант — обидва рішення актуальні. Низький пучок зберігає форму весь день і дарує образу вишукану завершеність.

М’які шари, а не рівний зріз

Рівні, геометрично чіткі зрізи завжди залишаються поза часом, та цього літа їх витісняють м’які шаруваті стрижки. Вони надають волоссю природного об’єму, динаміки й дозволяють обходитися без складного укладання. Особливо в тренді — легкі шари, які обрамляють обличчя, м’яко підкреслюючи риси та створюючи невимушений живий образ. Такий підхід ідеально пасує тим, хто прагне легкості, натуральності та комфорту у щоденному стилі.