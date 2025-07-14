Українцям у Німеччині можуть урізати соцвиплати: що готує Мерц

Біженці / © ТСН.ua

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує зменшити соціальні виплати, які отримують безробітні та малозабезпечені, включно з українськими біженцями, що перебувають у країні.

Про це пише DW.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що соціальна допомога для тих, хто її справді потребує, залишатиметься. Водночас уряд планує впровадити жорсткіші умови для отримувачів допомоги.

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«Люди, які можуть працювати, мають працювати», — наголосив Мерц.

Також розглядається можливість посилення контролю за витратами на житло, зокрема введення верхньої межі орендної плати або перевірки житлової площі.

За словами канцлера, у рамках реформи з 2026 року допомогу поступово замінять базовим доходом, що дозволить заощадити понад один-два мільярди євро. Зміни відбуватимуться поступово, «крок за кроком».

Мерц підкреслив, що базовий дохід має гарантувати підтримку тим, хто справді її потребує, і не заохочувати тих, хто може працювати, але цього не робить або працює неповний робочий день.

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«Я був би навіть готовий підвищити виплати, наприклад, у разі раптового безробіття, щоб ті, кого це торкнулося, могли швидко знайти нову роботу», — додав канцлер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Німеччині зросла кількість безхатьків, серед яких майже третина — українці, які втекли від війни у своїй країні.