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Украинцам в Германии могут урезать соцвыплаты: что готовит Мерц
Правительство Германии планирует изменить систему социальной поддержки, чтобы помощь получали только те, кто действительно в ней нуждается.
Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует уменьшить социальные выплаты, которые получают безработные и малообеспеченные, включая украинских беженцев, находящихся в стране.
Об этом пишет DW.
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что социальная помощь для тех, кто в ней действительно нуждается, будет оставаться. В то же время правительство планирует ввести более жесткие условия для получателей помощи.
«Люди, которые могут работать, должны работать», — подчеркнул Мерц.
Также рассматривается возможность усиления контроля за расходами на жилье, в частности введение верхнего предела арендной платы или проверки жилой площади.
По словам канцлера, в рамках реформы с 2026 года помощь постепенно заменят базовым доходом, что позволит сэкономить более одного-двух миллиардов евро. Изменения будут происходить постепенно, «шаг за шагом».
Мерц подчеркнул, что базовый доход должен гарантировать поддержку тем, кто действительно в ней нуждается, и не поощрять тех, кто может работать, но этого не делает или работает неполный рабочий день.
«Я был бы даже готов повысить выплаты, например, в случае внезапной безработицы, чтобы те, кого это коснулось, могли быстро найти новую работу», — добавил канцлер.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Германии выросло количество бездомных, среди которых почти треть — украинцы, которые сбежали от войны в своей стране.