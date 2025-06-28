- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 661
- Время на прочтение
- 1 мин
Минобороны Германии потеряло почти миллиард евро помощи Украине — Bild
В Минобороны Германии объяснили разницу тем, что недостающие средства — это так называемое софинансирование и возвращение из Европейского фонда мира.
В оборонном бюджете Германии на 2025 год неожиданно не досчиталось почти миллиард евро, предназначенных для Украины.
Об этом пишет Bild.
Как отмечает издание, немецкий министр обороны Борис Писториус недавно уверял, что помощь Украине на будущий год составит 9,2 млрд евро, но в проекте бюджета от 24 июня указана сумма на 900 млн евро меньше, то есть 8,3 млрд евро.
В Минобороны делили сумму на две части: 7,3 млрд евро уже утверждено, 1,9 млрд евро дополнительно планируется. Но теперь чиновники утверждают, что все включено в уже прописанные 8,3 млрд евро.
В Минобороны Германии объяснили разницу тем, что недостающие средства — это так называемое софинансирование и возвращение из Европейского фонда мира.
«То есть деньги якобы будут, но пока их в бюджете нет», — отмечает издание.
«В итоге все равно получится около 9 млрд евро», — заверили в министерстве.
В то же время в Бундестаге такие заявления Минобороны вызвали удивление.
«Украине нужны не обещания, а реальная поддержка», — резюмировал он.