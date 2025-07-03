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Изменения для украинцев в Польше — посол объяснил, чего ждать в ближайшее время
После полномасштабного вторжения России роль украинцев в экономике Польши только возросла.
Украинцы стали неотъемлемой частью польского общества и вносят ощутимый вклад в экономику страны.
Об этом заявил временно поверенный по делам Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью Укринформу.
13% польского ВВП - вклад украинцев
По словам дипломата, между 2008 и 2019 годами около 13% валового внутреннего продукта Польши было сформировано проживавшими, работавшими украинцами, создавали бизнес и интегрировались в польское общество.
"Это реальное экономическое влияние украинского меньшинства в Польше", - подчеркнул Лукасевич.
Ощутимый эффект после 2022 года
После полномасштабного вторжения России роль украинцев в экономике Польши только возросла. Посол отметил, что экономический рост Польши на 2,7% в 2022 году был в значительной степени обеспечен именно украинскими беженцами.
По его словам, 80% из них имеют официальную работу и платят налоги, что является "весомым доказательством интеграции и экономической пользы".
Социальная политика: изменений не будет
Лукасевич подчеркнул, что не ожидает никаких существенных изменений в отношении Польши к украинцам.
"В каждой нормальной стране социальная политика корректируется с целью повышения эффективности. Но это не о кардинальных изменениях", - отметил он.
Он также отметил, что украинцы в Польше продолжают иметь доступ к социальным услугам наравне с польскими гражданами, особенно наиболее уязвимые категории.
"На горизонте нет никаких драматических изменений. Разве что некоторые незначительные корректировки, как и в других странах ЕС", - подытожил Лукасевич.
Ранее сообщалось, что среди поляков растет скепсис по интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.