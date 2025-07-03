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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Вакцинация собак — какие прививки делать и когда

Прививка сохранит вашему любимцу здоровье, а вам — нервы и деньги. Ведь лечение всегда сложнее и дороже профилактики.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Щенков в первые 16 недель необходимо вакцинировать трижды

Щенков в первые 16 недель необходимо вакцинировать трижды / © Pixabay

Вакцинация домашних животных — это важная процедура, которая поможет предотвратить опасные заболевания. Ведь подхватить их можно во время любой прогулки.

Все сведения о прививках заносятся в ветеринарный паспорт, который оформляется ветеринарным врачом с указанием вида вакцины, даты вакцинации и номера регистрации в журнале вакцинации.

Вакцинация: когда делают первые прививки

Во время рождения организм щенков защищают материнские антитела. Это называется колостральный иммунитет. Однако с 6-8 недели жизни малышей происходит снижение антител, а к 16 неделям эта защита прекращает работать. Нужны прививки.

Именно поэтому Всемирная ассоциация ветеринарии мелких животных (WSAVA) рекомендует вакцинировать любимца до 16 недель каждые 3-4 недели.

Обязательные вакцины

  • Есть несколько категорий вакцин — обязательные и дополнительные. К обязательным, которые должен получить каждый питомец, относятся:

  • CDV — чума хищников

  • CAV — аденовирус (гепатит)

  • CPV-2 — парвовирусный энтерит

  • R — бешенство

Прививка щенкам

  • Первую прививку щенку делают в 8-9 недель, если животное живет в благоприятных условиях (не убежище или массовое содержание) — DHP (Pi): чума, аденовирус, паравирусный энтерит плюс парагрипп. Если эпидемиологическая ситуация напряжена, прививаются с 4-5 недель.

  • В 12-13 недель происходит ревакцинация и тогда же добавляем новые прививки — DHP (Pi) + L + R: чума, аденовирус, паравирусный энтерит, парагрипп + бешенство и лептоспироз.

  • В возрасте 16 недель, но не позже 20-24 недель, делаем еще одну вакцинацию, но без прививки от бешенства — DHP (Pi)+L: чума, аденовирус, паравирусный энтерит, парагрипп+лептоспироз.

Ежегодная ревакцинация

Последний комплект вакцин нужно повторять ежегодно вместе с прививкой от бешенства.

Во время первых четырех подходов не меняем производителя вакцины.

Правила вакцинации

  • вакцинации подлежат только клинически здоровые животные

  • за 10 дней до вакцинации необходимо провести дегельминтизацию, так как гельминты выделяют токсины, которые ослабляют иммунную систему и делают вакцинацию неэффективной

  • вакцинацию должен осуществлять ветеринарный врач клинике, поскольку не исключены такие негативные действия вакцин, как аллергические реакции, вплоть до тяжелых состояний анафилаксии

Ранее мы писали о вакцинации кошек. Все подробности читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
159
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