Вакцинация собак — какие прививки делать и когда

Щенков в первые 16 недель необходимо вакцинировать трижды / © Pixabay

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Вакцинация домашних животных — это важная процедура, которая поможет предотвратить опасные заболевания. Ведь подхватить их можно во время любой прогулки.

Все сведения о прививках заносятся в ветеринарный паспорт, который оформляется ветеринарным врачом с указанием вида вакцины, даты вакцинации и номера регистрации в журнале вакцинации.

Вакцинация: когда делают первые прививки

Во время рождения организм щенков защищают материнские антитела. Это называется колостральный иммунитет. Однако с 6-8 недели жизни малышей происходит снижение антител, а к 16 неделям эта защита прекращает работать. Нужны прививки.

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Именно поэтому Всемирная ассоциация ветеринарии мелких животных (WSAVA) рекомендует вакцинировать любимца до 16 недель каждые 3-4 недели.

Обязательные вакцины

Есть несколько категорий вакцин — обязательные и дополнительные. К обязательным, которые должен получить каждый питомец, относятся:

CDV — чума хищников

CAV — аденовирус (гепатит)

CPV-2 — парвовирусный энтерит

R — бешенство

Прививка щенкам

Первую прививку щенку делают в 8-9 недель, если животное живет в благоприятных условиях (не убежище или массовое содержание) — DHP (Pi): чума, аденовирус, паравирусный энтерит плюс парагрипп. Если эпидемиологическая ситуация напряжена, прививаются с 4-5 недель.

В 12-13 недель происходит ревакцинация и тогда же добавляем новые прививки — DHP (Pi) + L + R: чума, аденовирус, паравирусный энтерит, парагрипп + бешенство и лептоспироз.

В возрасте 16 недель, но не позже 20-24 недель, делаем еще одну вакцинацию, но без прививки от бешенства — DHP (Pi)+L: чума, аденовирус, паравирусный энтерит, парагрипп+лептоспироз.

Ежегодная ревакцинация

Последний комплект вакцин нужно повторять ежегодно вместе с прививкой от бешенства.

Во время первых четырех подходов не меняем производителя вакцины.

Правила вакцинации

вакцинации подлежат только клинически здоровые животные

за 10 дней до вакцинации необходимо провести дегельминтизацию, так как гельминты выделяют токсины, которые ослабляют иммунную систему и делают вакцинацию неэффективной

вакцинацию должен осуществлять ветеринарный врач клинике, поскольку не исключены такие негативные действия вакцин, как аллергические реакции, вплоть до тяжелых состояний анафилаксии

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