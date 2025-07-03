Цуценят у перші 16 тижнів необхідно вакцинувати тричі / © Pixabay

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Вакцинація домашніх тварин — це важлива процедура, яка допоможе запобігти небезпечним захворюванням, адже підхопити їх можна під час будь-якої прогулянки.

Усі відомості про здійснені щеплення заносяться до ветеринарного паспорта, який оформлюється ветеринарним лікарем із зазначенням виду вакцини, дати вакцинації та номера реєстрації в журналі вакцинації.

Вакцинація: коли роблять перші щеплення

Під час народження організм цуценят захищають материнські антитіла. Це називається колостральним імунітетом. Проте від 6–8 тижня життя малюків відбувається зниження антитіл, а до 16 тижнів цей захист припиняє працювати — потрібні щеплення.

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Саме тому Всесвітня асоціація ветеринарії дрібних тварин (WSAVA) рекомендує вакцинувати улюбленця до 16 тижневого віку кожні 3–4 тижні.

Обов’язкові вакцини

Є кілька категорій вакцин — обовʼязкові та додаткові. Серед обов’язкових, які має отримати кожен вихованець, такі:

CDV — чума хижаків

CAV — аденовірус (гепатит)

CPV-2 — парвовірусний ентерит

R — сказ

Щеплення цуценят

Перше щеплення цуценяті роблять у 8–9 тижнів, якщо тварина живе у сприятливих умовах (не притулок чи масове утримання) — DHP (Pi): чума, аденовірус, паравовірусний ентерит, плюс парагрип. Якщо епідеміологічна ситуація напружена, роблять щеплення від 4–5 тижнів.

У 12–13 тижнів відбувається ревакцинація, і тоді ж додаємо нові щеплення — DHP (Pi) + L + R: чума, аденовірус, паравовірусний ентерит, парагрип + сказ і лептоспіроз.

У віці 16 тижнів, але не пізніше 20–24 тижнів, робимо ще одну вакцинацію, але без щеплення від сказу — DHP (Pi) + L: чума, аденовірус, паравовірусний ентерит, парагрип + лептоспіроз.

Щорічна ревакцинація

Останній комплект вакцин потрібно повторювати щорічно разом зі щепленням від сказу.

Під час перших чотирьох підходів не змінюємо виробника вакцини. Опісля можна використовувати різні варіанти.

Правила вакцинації

вакцинації підлягають лише клінічно здорові тварини

за 10 днів до вакцинації необхідно провести дегельмінтизацію, тому що гельмінти виділяють токсини, які послаблюють імунну систему та роблять вакцинацію неефективною

вакцинацію має робити ветеринарний лікар у клініці, оскільки не виключені такі негативні дії вакцин, як алергічні реакції, аж до тяжких станів анафілаксії

Раніше ми писали про вакцинацію котів. Усі деталі читайте в новині.

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