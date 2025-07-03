Напад таксиста на Тоню Матвієнко: кривдник зірки постане перед судом

Водій таксі, який вдарив заслужену артистку України Тоню Матвієнко

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Співачка Тоня Матвієнко заявила про напад з боку таксиста Bolt. Чоловікові повідомлено про підозру.

Про це повідомляє поліція Києва.

Деталі інциденту з таксистом і Тоньою Матвієнко

Як відомо, подія трапилася 30 червня на столичному Печерську. Тоді до поліції звернулася співачка та повідомила про те, що водій таксі, послугами якого вона користувалася, під час конфлікту завдав їй кілька ударів, після чого поїхав з місця події.

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“Оперативні працівники встановили особу водія та затримали його. Порушником виявився 63-річний місцевий мешканець”, — йдеться у повідомленні.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 125 ККУ — умисне легке тілесне ушкодження. Правопорушнику загрожують виправні роботи на строк до одного року.

Нагадаємо, виконавиця та заслужена артистка України Тоня Матвієнко звернулася до поліції та поскаржилася на водія таксі. За словами співачки, конфлікт закінчився тим, що чоловік вдарив її. Правоохоронці відреагували на інцидент, встановили особу підозрюваного й затримали його.

Додали, що розпочалося розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України — побої й мордування.

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