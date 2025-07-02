Тоню Матвієнко побив таксист: поліція затримала чоловіка

Тоня Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Реклама

Поліція затримала водія таксі, який побив українську співачку Тоню Матвієнко.

Інцидент трапився 30 червня близько 15:00 на столичному Печерську. Виконавиця звернулася до поліції та поскаржилася на водія таксі, з яким у неї стався конфлікт, в результаті якого чоловік вдарив її. Правоохоронці відреагували.

Поліція Києва повідомляє, що особу водія швидко встановили. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець. Чоловіка затримали. Наразі ведеться розслідування кримінального провадження, розпочате за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України - побої і мордування.

Реклама

Поліція затримала чоловіка, який напав на Тоню Матвієнко / © kyiv.npu.gov.ua

Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує або штраф у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів, або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні робити на строк до одного року.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко шокувала, що стала жертвою побиття. Артистка розповіла, що скористалася послугами таксі однієї зі служб. Під час поїздки водій спричинив конфлікт, співачка просила зупинити авто, не доїхавши до кінцевої точки. Чоловік відмовив, тож Матвієнко довелося відчиняти двері під час руху. Після цього водій зупинився, але на цьому конфлікт не закінчився. Таксист вийшов з авто та вдарив Тоню Матвієнко спочатку в голову, а потім в плече.