Скільки українських компаній працюють у Польщі: цифра вражає

Українці в Польщі / © Associated Press

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На сьогодні у Польщі зареєстровані 29 044 компанії, власниками яких є громадяни України. Майже половину бізнесів — 13 014 — українці відкрили від початку повномасштабної війни.

Про це повідомили в Опендатабот.

Зазначається, що у Польщі українці найчастіше реєструють аналог ТОВ. Йдеться про 95% усіх українських бізнесів у сусідній країні.

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Окрім того, учетверо зросла кількість заснованих українцями в Польщі благодійних організацій. Так, від 2022 року українці створили 486 фундацій.

У яких воєводствах Польщі сконцентровано найбільше українських компаній?

Найбільше українських компаній є в Мазовєцькому воєводстві (зокрема, Варшава) — 11 568;

у Малопольському (Краків та регіон) — 3200 бізнесів;

у Нижній Сілезії (Вроцлав та околиці) — 3019.

Капітал усіх українських компаній у польському реєстрі загалом становить понад 7,34 млрд злотих. З цієї суми 533 млн злотих припадає на бізнеси, відкриті після початку повномасштабного російського вторгнення.

До слова, на сьогодні у Польщі офіційно працевлаштовані приблизно 810 тис. українців. Це найбільша кількість іноземних громадян, які легально працюють у цій країні ЄС. На другому місці — білоруси, на третьому — грузини.

Окрім того, раніше ми повідомляли про те, як українцям відкрити свій бізнес у Польщі.

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