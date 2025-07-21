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Скільки українських компаній працюють у Польщі: цифра вражає
За даними Опендатабот, українці активно розвивають бізнес у Польщі, заснувавши 29 044 компанії.
На сьогодні у Польщі зареєстровані 29 044 компанії, власниками яких є громадяни України. Майже половину бізнесів — 13 014 — українці відкрили від початку повномасштабної війни.
Про це повідомили в Опендатабот.
Зазначається, що у Польщі українці найчастіше реєструють аналог ТОВ. Йдеться про 95% усіх українських бізнесів у сусідній країні.
Окрім того, учетверо зросла кількість заснованих українцями в Польщі благодійних організацій. Так, від 2022 року українці створили 486 фундацій.
У яких воєводствах Польщі сконцентровано найбільше українських компаній?
Найбільше українських компаній є в Мазовєцькому воєводстві (зокрема, Варшава) — 11 568;
у Малопольському (Краків та регіон) — 3200 бізнесів;
у Нижній Сілезії (Вроцлав та околиці) — 3019.
Капітал усіх українських компаній у польському реєстрі загалом становить понад 7,34 млрд злотих. З цієї суми 533 млн злотих припадає на бізнеси, відкриті після початку повномасштабного російського вторгнення.
До слова, на сьогодні у Польщі офіційно працевлаштовані приблизно 810 тис. українців. Це найбільша кількість іноземних громадян, які легально працюють у цій країні ЄС. На другому місці — білоруси, на третьому — грузини.
Окрім того, раніше ми повідомляли про те, як українцям відкрити свій бізнес у Польщі.