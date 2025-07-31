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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати РФ за добу зросли: Генштаб оновив дані станом на 31 липня

Російські загарбники знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1070 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1053260 осіб.

Про це 31 липня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1053260 (+1070) осіб

  • танків — 11067 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23066 (+1)

  • артилерійських систем — 30911 (+16)

  • РСЗВ — 1451

  • засоби ППО — 1203 (+1)

  • літаків — 421

  • гелікоптерів — 340

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 48894 (+209)

  • крилаті ракети — 3548

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 56822 (+68)

  • спеціальна техніка — 3935

Раніше аналітики повідомили, що російські війська почали частіше використовувати бронетехніку в тактичних атаках. Також зазначається, що Росія скоротила використання танків і бронетехніки за останні пів року, і, очевидно, нарощує свої можливості з відновлення бронетехніки радянської епохи, а також поповнює запаси бронетехніки, не беручи участі в атаках, які можуть призвести до великих втрат.

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