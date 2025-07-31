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- Війна
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Втрати РФ за добу зросли: Генштаб оновив дані станом на 31 липня
Російські загарбники знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1070 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1053260 осіб.
Про це 31 липня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1053260 (+1070) осіб
танків — 11067 (+1)
бойових броньованих машин — 23066 (+1)
артилерійських систем — 30911 (+16)
РСЗВ — 1451
засоби ППО — 1203 (+1)
літаків — 421
гелікоптерів — 340
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 48894 (+209)
крилаті ракети — 3548
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 56822 (+68)
спеціальна техніка — 3935
Раніше аналітики повідомили, що російські війська почали частіше використовувати бронетехніку в тактичних атаках. Також зазначається, що Росія скоротила використання танків і бронетехніки за останні пів року, і, очевидно, нарощує свої можливості з відновлення бронетехніки радянської епохи, а також поповнює запаси бронетехніки, не беручи участі в атаках, які можуть призвести до великих втрат.