Сколько стоит отдохнуть во Львове: цены в отелях, хостелах, ресторанах и музеях

Львов / © pixabay.com

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Львов со своей впечатляющей архитектурой и интересной историей идеально подойдет для многодневного отпуска или отдыха на выходных.

Во Львове можно просто гулять по старым историческим улочкам, посетить красивые парки, сходить в музеи. А еще — это идеальное место для гастрономического отдыха. В этом городе есть множество уютных ресторанчиков, кафе или пабов. Здесь можно попробовать блюда из галицкой, украинской или европейской кухонь.

А сколько же стоит отдохнуть во Львове — в материале ТСН.ua.

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Сколько стоит доехать до Львова

Из Киева во Львов можно доехать автобусом или поездом. Стоимость билета на автобус начинается от 700 грн и до 1300. Здесь все зависит от перевозчика и времени, когда вы отправляетесь. Путешествие из Киева во Львов, в зависимости от перевозчика, продлится 7-10 часов.

Если вы выбрали доезд поездом, то здесь есть очень экономный вариант — всего за 168 грн, однако это только сидячее место и время в пути 7 ч. 19 мин. Похожий вариант есть в плацкарте — всего 147 грн за место. Путешествие из Киева во Львов в купе будет стоить от 248 грн и более, в «люксе» — от 1060 грн. Поезд «Интерсити» во 2 классе — почти 600 грн, а в первом — примерно 1000 грн.

Бюджетный вариант проезда из Киева во Львов

Из Днепра во Львов стоимость проезда автобусом стартует от 1500 грн и до 2000 грн. В дороге придется провести 16-17 часов. Что касается железной дороги, то здесь билет стоит приобрести заранее, ведь очень часто бывает, что их просто нет. Что касается цен, то здесь тоже есть очень бюджетные варианты. Например, плацкарт из Днепра во Львов может стоить от 260 грн, купе — от 407 грн.

Где остановиться во Львове?

Поскольку во Львове хорошо развита туристическая отрасль, то можно по-бюджетному остановиться в хостеле, арендовать апартаменты, чтобы полноценно почувствовать себя львовянином или по желанию поселиться в гостинице.

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Хостелы: сколько стоит во Львове

Что касается цен, то по состоянию на июль 2025 года арендовать койко-место в хостеле в центре города будет стоить от 200 грн за человека. Однако обратите внимание, что это будет именно одно место в общих номерах. Там может быть и до 12 койко-мест. В зависимости от ваших потребностей, можно выбрать место в женских номерах. Преимуществом такого жилья является его стоимость и оно подойдет тем, кто действительно планирует весь день гулять по городу.

Хостел во Львове, где койко-место стоит примерно 200 грн. / © booking.com

Отдельный номер в хостеле с собственной ванной комнатой будет стоить от 1000 грн, если это до 2 км от центра. В центре Львова — от 1300 грн в сутки.

Апартаменты: цена во Львове

Если вы хотите почувствовать, что такое по-настоящему жить во Львове, то можно арендовать квартиру. Стоимость таких апартаментов — от 800 грн в сутки. Большинство таких квартир сдают именно в центре Львова, что является большим преимуществом, ведь вам не нужно будет никуда ехать.

Самые дорогие апартаменты, которые можно арендовать в августе во Львове ТСН.ua нашел за 13 500 грн в сутки. Это — двухкомнатная квартира в центре города с современным ремонтом и частично винтажной мебелью.

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Апартаменты во Львове за 13 500 грн / © booking.com

«Эти апартаменты с кондиционером состоят из спален (2), гостиной, полностью оборудованной кухни с холодильником и кофеваркой, а также ванных комнат (2) с душем и бесплатными туалетно-косметическими средствами. В этих апартаментах есть постельное белье и полотенца», — говорится в описании.

Апартаменты во Львове за 13 500 грн / © booking.com

Отели: цена во Львове

Во Львове есть множество отелей, как в центре города, так и далеко на окраинах. Именно место их расположения и будет влиять на цену.

Самый дешевый номер в отеле по состоянию на сейчас мы нашли за 800 грн в сутки. Правда, он с общей ванной комнатой и дальше от центра.

Номер стандарт в отелях в центре города стоит же от 3 до 8 тыс. грн за сутки.

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Более дорогие номера «люкс» в отелях Львова стоят ориентировочно 15-20 тыс. грн за ночь. Один из отелей в центре города предлагает даже номер в «садо-мазо» тематике. Стоить он будет от 17 до 23 тыс. грн за сутки.

За ночь в президентском люксе предлагают заплатить 64 тыс. грн. Правда, сейчас здесь скидки и номер можно арендовать за 48 тыс. грн за ночь. Президентский люкс в отеле похожего типа стоит 50 тыс. грн за ночь.

Развлечения во Львове

Во Львове можно самостоятельно гулять по центру города, однако чтобы узнать больше — стоит отправиться на экскурсию. Стоимость ее от 100 до 1000 грн. Все зависит от типа экскурсии.

А еще во Львове есть много музеев и галерей. В среднем билет туда может стоить 100-300 грн с человека. В частности, во Львове можно посетить такие музеи:

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Львовский исторический музей — входной билет стоит 100 грн, льготный — 50 грн.

Львовский исторический музей — имеет много отделов по городу и даже области. Входной билет, например во дворец Потоцких, в котором расположен музей, стоит 200 грн.

Музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого (Шевченковский гай) — это музей под открытым небом, в котором хранят примеры древней архитектуры из разных уголков Украины. Билет стоит 150 грн

Шевченковский гай во Львове / © pixabay.com

До полномасштабной войны во Львове можно было подняться на смотровую площадку на Высоком замке, однако сейчас вход туда закрыт.

Однако в этом городе есть красивые парки, куда стоит сходить, в частности:

Парк им. Ивана Франко, который считается одним из старейших парков Украины. Он расположен вблизи Львовского национального университета им. Франко.

Стрыйский парк — этот парк тоже один из старейших и красивейших во Львове. Расположен он вблизи центра города на улице Стрыйской.

Парк “Знесиння” — самый большой парк Львова. Он уникален своим ландшафтом, а еще на его территории есть небольшое озеро, гора Льва и Шевченковский гай.

Стрыйский парк во Львове / © flickr.com/Olga Chobit

Также Львов идеально подойдет для гастрономического отдыха. Здесь есть множество уютных ресторанов, кафе и пабов. Цены в заведениях Львова разные. Например, завтрак в центральной части города может стоить от 150 грн и выше. Комплексный обед — от 250 грн за человека.

Во Львове есть много интересных и совсем нетуристических мест, куда обычно ходят только местные. Именно там можно вкусно и недорого поесть.

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Вблизи Львова есть много исторических локаций, куда тоже стоит съездить. А потому, если у вас есть время, то можно отправиться на однодневную экскурсию. Стоимость таких у туристических компаний разная. Цены в среднем стартуют от 600 грн за человека.

Транспорт

Стоимость проезда в общественном транспорте Львова составляет 20-25 грн. Здесь курсируют маршрутки, троллейбусы и трамваи. В транспорте можно рассчитаться банковской карточкой или наличными.

В городе есть разные службы такси. В среднем стоимость поездки от 150-200 грн и выше.

Трамвай во Львове / © pixabay.com

Стоимость отдыха

Если подсчитать, то приблизительный бюджет на день во Львове, то:

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Экономный отдых обойдется от 800 грн в день. Это если арендовать бюджетное место в хостеле, питаться в недорогих заведениях или дома, а платные развлечения заменить прогулкой по городу.

Средние отдых — 1500-3500 грн в день, если арендовать квартиру или недорогой номер в гостинице, питаться в недорогих ресторанах или кафе. Также в эту сумму можно включить и посещение музеев.

Комфортный или люксовый отдых — от 6000 тыс. грн в сутки и выше.

Львов / © pixabay.com

Во Львове также можно купить Lviv City Card. Эта карта позволит вам экономить во время экскурсий, в частности вход в большое количество музеев становится бесплатным, вы только валидуватимете свою карточку. Кроме того, она предусматривает скидки 10-20% в некоторых заведениях города. Если вы планируете весь день активно гулять по Львову, то таким образом можно сэкономить.

Ее стоимость:

24 часа — 490 грн

48 часов — 590 грн.

72 часа — 690 грн.