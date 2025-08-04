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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят экономить

Что и говорить, необходимость экономить — не самый приятный жизненный момент, но иногда без него никак не обойтись.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

И в таком случае все зависит от взгляда на вопрос: так, если одних экономия угнетает, другие — хоть в это и сложно поверить — могут даже получать от этого процесса удовольствие. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят экономить.

Дева

Дев можно назвать виртуозами экономии, которой они занимаются не в силу необходимости, а ради любви к искусству — потому что им это нравится. Получив незначительный бюджет, представители знака могут накрыть роскошный стол, а затем принимать комплименты относительно того, насколько вкусно и дорого все что на нем стоит.

Телец

Тельцы — как представители стихии Земли — один из самых практичных знаков Зодиака, поэтому они крайне трепетно относятся к собственным финансам. Нельзя сказать, что они отказывают себе в необходимом, но, если у них есть возможность сэкономить энную сумму, они с удовольствием это делают и очень гордятся собой.

Рак

Раки, для которых главное в этой жизни — семья, радуются любой сэкономленной копейке, которую они могут пустить на благо своих близких. При этом качество жизни последних ни в коем случае не страдает — представители знака обеспечивают им наилучшее, а вот как у них получается платить меньше — «секрет фирмы».

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