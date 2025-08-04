ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1057
Час на прочитання
1 хв

Загроза зросте: звідки тепер РФ планує бити "Шахедами" по Україні

Росія готує Донецький аеропорт для атак «Шахедами» по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Росіяни щодня тероризують українців атаками

Росіяни щодня тероризують українців атаками / © iStock

Росіяни збираються розширити використання тимчасово окупованих територій України, зокрема району Донецького аеропорту, для дронових атак.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, розміщення стартових майданчиків для «Шахедів» ближче до лінії фронту скоротить час реакції на них української протиповітряної оборони.

«Подальше захоплення росіянами територій становитиме все більшу загрозу і для України, і для держав-членів НАТО», — йдеться у повідомленні.

Напередодні OSINT-група CyberBoroshno представила супутникові знімки аеропорту на півночі окупованого Донецька від липня 2025 року. На знімках видно, що загарбники частково очистили злітно-посадкову смугу Донецького аеропорту від укріплень і розпочали будівельні роботи на паркування.

Там також можуть готувати пункти ручного управління безпілотниками, зони вивантаження боєголовок, пункти спостереження за повітряним простором і злітно-посадкову смугу.

Раніше ми писали про те, чим небезпечні реактивні дрони «Шахеди», які почала застосовувати Росія і чи зможуть вони дістатися західних регіонів України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie