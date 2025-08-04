Загроза зросте: звідки тепер РФ планує бити "Шахедами" по Україні

Росіяни щодня тероризують українців атаками / © iStock

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Росіяни збираються розширити використання тимчасово окупованих територій України, зокрема району Донецького аеропорту, для дронових атак.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, розміщення стартових майданчиків для «Шахедів» ближче до лінії фронту скоротить час реакції на них української протиповітряної оборони.

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«Подальше захоплення росіянами територій становитиме все більшу загрозу і для України, і для держав-членів НАТО», — йдеться у повідомленні.

Напередодні OSINT-група CyberBoroshno представила супутникові знімки аеропорту на півночі окупованого Донецька від липня 2025 року. На знімках видно, що загарбники частково очистили злітно-посадкову смугу Донецького аеропорту від укріплень і розпочали будівельні роботи на паркування.

Там також можуть готувати пункти ручного управління безпілотниками, зони вивантаження боєголовок, пункти спостереження за повітряним простором і злітно-посадкову смугу.

Раніше ми писали про те, чим небезпечні реактивні дрони «Шахеди», які почала застосовувати Росія і чи зможуть вони дістатися західних регіонів України.

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