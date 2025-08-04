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ЗСУ "задвохсотили" понад тисячу окупантів: деталі від Генштабу
Збройні сили України за останню добу ліквідували ще 1010 російських загарбників.
Загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на 4 серпня становлять близько 1 057 140 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 4.08.25 орієнтовно склали:
особовий склад — близько 1057140 (+1010) осіб
танки — 11069 (+1)
бойові броньовані машини — 23079 (+8)
артилерійські системи — 31053 (+28)
РСЗВ — 1 452
засоби ППО — 1 203
літаки — 421
гелікоптери — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 49451 (+77)
крилаті ракети — 3 553 (+1)
кораблі/катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 57244 (+85)
спеціальна техніка — 3 935
За інформацією президента США Дональда Трампа, від початку 2025 року Росія втратила понад 112 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати України становили лише близько 8 тисяч.