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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
215
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1 хв

ЗСУ "задвохсотили" понад тисячу окупантів: деталі від Генштабу

Збройні сили України за останню добу ліквідували ще 1010 російських загарбників.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

Загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на 4 серпня становлять близько 1 057 140 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 4.08.25 орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 1057140 (+1010) осіб

  • танки — 11069 (+1)

  • бойові броньовані машини — 23079 (+8)

  • артилерійські системи — 31053 (+28)

  • РСЗВ — 1 452

  • засоби ППО — 1 203

  • літаки — 421

  • гелікоптери — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 49451 (+77)

  • крилаті ракети — 3 553 (+1)

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 57244 (+85)

  • спеціальна техніка — 3 935

За інформацією президента США Дональда Трампа, від початку 2025 року Росія втратила понад 112 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати України становили лише близько 8 тисяч.

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