Берлінська назвала втрати України і дату, коли ворог може знову стояти під Києвом

Волонтерка Марія Берлінська / © скриншот з відео

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Керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська розкритикувала народних депутатів за скандал із законом про НАБУ і САП. Вона також назвала свої оцінки щодо втрат України у війні та заявила, що в разі відсутності змін російські війська вже цієї зими знову стоятимуть під Києвом.

Про це Берлінська написала у телеграм-каналі.

Берлінська — про історію із законом щодо НАБУ і САП

Коментуючи скандал з голосуванням у Верховній Раді за закон про обмеження незалежності НАБУ та САП, а потім — за закон про повернення самостійності цим органам, волонтерка зазначила, що «в нас майже немає культури достойно визнавати помилки».

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«Самі собі створили проблеми — і самі ж їх героїчно вирішили. Тиждень часу на шоу щодо НАБУ, САП, і народного креативу на картонках. В нас майже немає культури достойно визнавати помилки. Як в дворі за гаражами — типу дав задню, значить засцяв, не пацан. Тому діють правила мавпячих альфачів — залазити повище на пальму, бити всіх зверху палкою, істерично кричати, але ні в якому разі не визнати, що був не правий», — йдеться у дописі Берлінської.

Невміння достойно визнавати помилки вона пояснює страхом, «бо якщо визнаєш — можуть подумати, що слабак». За словами волонтерки, тільки справді сильні не бояться визнавати і виправляти помилки.

Берлінська також висловила думку, чим був корисний цей тиждень.

«Цей тиждень був корисним, бо одразу видно і всіх політичних тварин. Для котрих це було не про чесне визнання помилки, а про тваринний страх, теплу кар’єру і безпринципну кон’юнктуру. Як хто голосує в парламенті, як і хто пробує використовувати протести у власних політичних іграх. Як можна перевзуватися в повітрі, між натисканням кнопок», — йдеться у заяві волонтерки.

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Водночас вона акцентувала і на появі прецеденту — першого великого та успішного протесту українців за час повномасштабної війни. Це вказує на те, що навіть у такий час в Україні таки працює демократія і свобода слова.

Втрати України

«А тепер, коли голови депутатів пораховані — давайте нарешті порахуємо математику війни», — вказала Берлінська.

За її оцінками, втрати України на фронті становлять:

загиблі — до 300 на день;

поранені — до 750 на день;

ті, хто самовільно залишив військову частину — до 500 на день;

орієнтовно на день — 1550;

орієнтовно на місяць — 46 500;

мобілізовані — до 20 000.

«Отже ми йдемо в мінус 26 500 на місяць. Мінус 318 000 на рік. Навіть якщо цю цифру одразу поділити на два (легкопоранені повертаються, частина з СЗЧ теж) — все одно буде вражаюча цифра. Мінус 159 000 на рік», — вказано у підрахунках волонтерки.

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Вона наголосила, що в України вже давно немає жодної мільйонної армії.

Берлінська додала, що названі нею цифри усереднені і орієнтовні. Волонтерка не має доступу до секретних документів, у основі підрахунків — логіка, спілкування з багатьма підрозділами і відкриті джерела.

Водночас російська армія має «плюс» 9-10 тис. бійців на місяць. Це — плюс 120 тис. на рік. І це ще Росія до пуття не розпочинала жодної мобілізації.

Коли ворог може знову стояти під Києвом?

«Поки ми рахуємо, скільки депутатів міняють позицію за тиждень. Пора рахувати, скільки депутатів залишаться в Києві, коли ворог буде знову стояти під столицею. Якщо ми нічого не змінимо, це цілком може статися вже цієї зими», — резюмувала Берлінська.

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До слова, на початку липня держсекретар США Марко Рубіо стверджував, що від початку 2025 року Росія втратила на фронті 100 тис. бійців загиблими. Водночас щодо України, то Рубіо сказав, що «цифри менші, але однаково дуже значні».

Зауважимо, видання CNN заявило про загрозу того, що внаслідок останніх успіхів російської армії на фронті ворог може влаштувати оточення трьох ключових міст — Покровська, Костянтинівки та Куп’янська. Якщо ці міста впадуть, це створить для Києва кризу.