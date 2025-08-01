Центр протидії корупції: Тимошенко повторила спіч Путіна

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Відповідна публікація розміщена на офіційній сторінці ЦПК у соціальній мережі Фейсбук

«Спіч Юлії Тимошенко у залі Ради перед голосуванням депутатами за ганебний законопроєкт №12414 можна описати однією фразою: «це ж було вже!» Дуже подібні тези ми чули з вуст путіна у лютому 2022 року. Порівняйте», - йдеться у повідомленні.

Згодом виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк в етері YouTube-каналу ProUa пояснила, що співробітники Центру порівняли промову Путіна за декілька днів до повномасштабного вторгнення і спіч Тимошенко під час обговорення законопроєкту про обмеження повноважень антикорупційних структур.

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«Це одне і те саме. Тільки Путін сказав російською про «зовнішнє управління [Україною] і що наша країна втратила суверенітет внаслідок наявності міжнародних експертів у конкурсних комісіях. А Юлія Володимирівна повторила те саме, тільки українською», зазначила Каленюк.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко після голосування за законопроєкт про обмеження повноважень антикорупційних структур заявила, що «Верховна Рада зробила перший крок до відновлення суверенітету України».