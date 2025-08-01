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Забарний найближчим часом стане гравцем ПСЖ: деталі гучного трансферу
Переможець Ліги чемпіонів завершує перехід захисника збірної України.
Захисник "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний найближчим часом стане гравцем ПСЖ.
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, переговори між клубами щодо трансферу 22-річного українця були успішними. Залишилося погодити лише останні формальності, після чого Ілля перейде до ПСЖ.
Також зазначається, що сам Забарний ще в травні погодив 5-річний контракт з парижанами.
Раніше видання L'Equipe повідомлялося, що сума трансферу українського оборонця складе близько 60 мільйонів євро.
Забарний приєднався до "Борнмута" в січні 2023 року, перейшовши з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.
Минулого літа Ілля подовжив контракт із "вишнями" до кінця червня 2029 року.
У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 39 матчів на клубному рівні та віддав один асист. "Вишні" фінішували на 9-му місці в АПЛ.
Зазначимо, що ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.