Пєсков розповів про "неповноцінність" Путіна

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін ніколи офіційно не йде у відпустку. Іноді у нього трапляється пара вихідних, та й то неповноцінних.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують засоби масової пропаганди.

«Цього ж (відпустки — ред.) практично ніколи не буває, тому він ніколи офіційно у відпустку не йде. Власне, та й функції глави держави не мають на увазі можливість йти у відпустку. Пара вихідних іноді трапляється. І то повноцінних вихідних просто фізично не може бути», — розповів Пєсков.

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Зауважимо, водночас близький соратник очільника Кремля, лідер Чечні Рамзан Кадиров не позбавляє себе відпочинку. Так, нещодавно він мало не втопився на елітному курорті у турецькому місті Бодрум на узбережжі Егейського моря.

До слова, політолог Вадим Денисенко заявив, що у Росії загострюється внутрішня боротьба серед еліт на тлі підготовки до транзиту влади після Путіна. Скорочення фінансових ресурсів, реприватизація, розширення списку репресованих та перерозподіл власності спричинили зрушення у владних колах.