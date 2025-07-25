Кадирова витягли з моря на відпочинку в Туреччині

Лідер Чечні Рамзан Кадиров / © Associated Press

Реклама

Ставленик президента РФ Володимира Путіна у Чечні, воєнний злочинець Рамзан Кадиров мало не втопився у четвер, 24 липня, під час відпочинку на елітному курорті в турецькому місті Бодрум на узбережжі Егейського моря.

Про це повідомляють турецькі видання NNC Haber та Egeli.

Повідомляється, що інцидент стався поблизу п’ятизіркового готелю в районі Кайнар, який вподобали для відпочинку заможні росіяни та регіональна еліта.

Реклама

Кадиров зайшов у море, щоб поплавати, коли «раптово почав непритомніти» і пірнув під воду. Офіцери турецької берегової охорони та персонал готелю помітили це та втрутилися.

Рятувальники надали першу медичну допомогу на місці події, перш ніж Кадирова перевезли до приватної клініки, де про його стан пізніше було повідомлено як про стабільний.

Після медичного обстеження було встановлено, що загрози для життя Рамзана Кадирова немає.

Офіційних заяв від чеченської влади поки що не було.

Реклама

Хто такий Рамзан Кадиров

48-річний чеченський лідер, близький союзник президента Росії Володимира Путіна, успадкував цю посаду від свого батька, Ахмата Кадирова, перебіжчика, який спочатку оголосив війну Москві під час першого чеченського конфлікту.

Під час Другої чеченської війни 1999 року і Ахмат, і Рамзан, який служив особистим водієм і охоронцем батька, перейшли на бік Росії.

Російський президент Путін спирається на Рамзана Кадирова для підтримки кремлівського режиму на Північному Кавказі.

Через погіршення стану здоров’я чеченський лідер намагався піти у відставку у травні цього року. Однак Путін проти того, щоб Рамзана Кадирова змінив його 17-річний син Адам.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно опубліковане відео з главою Чечні Рамзаном Кадировим посилило чутки про його важку хворобу.