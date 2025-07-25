Кадырова вытащили из моря на отдыхе в Турции

Лидер Чечни Рамзан Кадыров / © Associated Press

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Ставленник президента РФ Владимира Путина в Чечне, военный преступник Рамзан Кадыров чуть не утонул в четверг, 24 июля, во время отдыха на элитном курорте в турецком городе Бодрум на побережье Эгейского моря.

Об этом сообщают турецкие издания NNC Haber и Egeli.

Сообщается, что инцидент произошел вблизи пятизвездочного отеля в районе Кайнар, который облюбовали для отдыха состоятельные россияне и региональная элита.

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Кадыров зашел в воду, чтобы поплавать, когда «внезапно начал терять сознание» и нырнул под поверхность. Офицеры турецкой береговой охраны и персонал отеля заметили это и вмешались.

Спасатели оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия, прежде чем Кадырова перевезли в частную клинику, где его состояние позже было охарактеризовано как стабильное.

После медицинского обследования было установлено, что угрозы для жизни Рамзана Кадырова нет.

Официальных заявлений от чеченских властей пока что не было.

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Кто такой Рамзан Кадыров

48-летний чеченский лидер, близкий союзник президента России Владимира Путина, унаследовал эту должность от своего отца, Ахмата Кадырова, перебежчика, который сначала объявил войну Москве во время первого чеченского конфликта.

Во время Второй чеченской войны в 1999 году и Ахмат, и Рамзан, который служил личным водителем и охранником отца, перешли на сторону России.

Российский президент Путин опирается на Рамзана Кадырова для поддержки кремлевского режима на Северном Кавказе.

Из-за ухудшения состояния здоровья чеченский лидер пытался уйти в отставку в мае этого года. Однако Путин против того, чтобы Рамзана Кадырова сменил его 17-летний сын Адам.

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Напомним, недавно опубликованное видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым усилило слухи о его тяжелой болезни.