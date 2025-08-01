Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск. Иногда у него случается пара выходных, да и то неполноценных.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют средства массовой пропаганды.

«Этого же (отпуска — ред.) практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Собственно, да и функции главы государства не подразумевают возможность уходить в отпуск. Пара выходных иногда случается. И то полноценных выходных просто физически не может быть», — рассказал Песков.

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Заметим, в то же время близкий соратник главы Кремля, лидер Чечни Рамзан Кадыров не лишает себя отдыха. Так, недавно он чуть не утонул на элитном курорте в турецком городе Бодрум на побережье Эгейского моря.

К слову, политолог Вадим Денисенко заявил, что в России обостряется внутренняя борьба среди элит на фоне подготовки к транзиту власти после Путина. Сокращение финансовых ресурсов, реприватизация, расширение списка репрессированных и перераспределение собственности вызвали сдвиги во властных кругах.