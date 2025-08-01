Путин мечтал о Крыме еще в 90-х — и не только: архив МИД Германии

Владимир Путин / © Getty Images

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В немецких архивах обнаружили доказательства того, что нынешний президент РФ Владимир Путин имел захватнические взгляды по Крыму и другим территориям еще до того, как получил власть. Кроме Крыма, речь идет о востоке Украины и севере Казахстана.

Об этом пишет издание немецкое издание Spiegel.

В январе 1994 года Путин был заместителем мэра Санкт-Петербурга и считался реформатором. Однако именно в том году, по словам генерального консула Германии в Санкт-Петербурге, Путин нашел свои имперские амбиции.

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«Крым, восток Украины и север Казахстана — по меньшей мере, эти территории — никогда не были чужими странами для России, а всегда были частью российской территории», — говорил тогда Путин.

Консул также добавил, что услышал от Путина такие слова: «Никакому россиянину нельзя объяснить, что теперь это для него чужая страна».

Этот комментарий немецкого дипломата появился в издании, опубликованном Институтом современной истории.

Тогда Путин указал на национальное чувство россиян, которое немцам «наверное, трудно понять».

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Напомним, 20 февраля 2014 года началась вооруженная оккупация Крыма. Именно эту дату Верховная Рада признала официально началом временной оккупации Крымского полуострова.

Анексию Крыма не признали Украина, Генеральная ассамблея ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, а также большинство стран мира, включая США и страны ЕС. Международное сообщество считает аннексию Крыма нарушением международных соглашений, в частности, Хельсинкского акта с 1975 года о незыблемости сложившихся в Европе границ, Будапештского меморандума с 1994 года о гарантиях безопасности Украины, Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией с 1997 года.