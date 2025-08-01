День ангела 1 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 1 августа, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 1 августа

1 августа 2025 поздравьте с именинами Дмитрия, Леонтия, Александра, Тимофея, Федора, Софию.

Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает “посвящённый Деметре”. В детстве коммуникабельный, энергичный. Во взрослом возрасте становится жизнелюбивым, решительным.

Леонтий — древнегреческое имя, переводится как “львиный”. В детстве серьезный, аккуратный. Во взрослом возрасте становится усердным, целеустремленным.

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Александр — древнегреческие корни, толкуется как “защитник”. В детстве дружелюбив, умеет поддержать. Во взрослом возрасте становится лидером, любит вести за собой.

Тимофей — древнегреческое происхождение, означает “почитающий Бога”. В детстве уравновешен, спокоен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, но замкнутым в своем мире.

Федор — древнегреческое имя, переводится как “подарок Бога”. В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится смелым, чарующим.

София — древнегреческие корни, толкуется как “мудрая”. В детстве ответственна, упорна. Во взрослом возрасте становится активной и целеустремленной женщиной.

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День ангела 1 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 1 августа — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, дарит свет и тепло души, а жизнь будет исполнена радости, любви и гармонии. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и безграничной удачи!

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С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда стоит рядом, поддерживает в сложные моменты и помогает осуществлять самые заветные мечты. Желаю тебе мира в сердце, вдохновения на добрые дела и нескончаемого счастья!

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Поздравляю с днем ангела! Пусть этот день напоминает тебе о твоей особой защите и поддержке сверху. Желаю, чтобы свет твоего ангела никогда не угасал, а каждый шаг по жизни был уверен и счастлив. Любви, благополучия и радости!

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С праздником твоего ангела! Пусть он оберегает тебя от всего злого, наполняет душу спокойствием и надеждой, а жизнь приносит только приятные сюрпризы. Желаю тепла, здоровья и большой жизненной силы!

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Поздравляю с днем ангела! Пусть твой охранник всегда подсказывает правильный путь, помогает преодолевать трудности и приносит в твою жизнь свет и доброту. Желаю тебе гармонии в душе, искренних друзей и исполнения самых светлых желаний!