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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

День ангела 1 серпня: кого та як вітати з іменинами

1 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 1 серпня, день ангела

Який сьогодні, 1 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 1 серпня

1 серпня 2025 року привітайте з іменинами Дмитра, Леонтія, Олександра, Тимофія, Федора, Софію.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві комунікабельний, енергійний. В дорослому віці стає життєлюбний, рішучий.

Леонтій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “левинний”. В дитинстві серйозний, акуратний. В дорослому віці стає старанним, цілеспрямованим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві дружелюбний, вміє підтримати. В дорослому віці стає лідером, любить вести за собою.

Тимофій — давньогрецьке походження, означає “почитає Бога”. В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі, але замкнутим в своєму світі.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає сміливим, чарівним.

Софія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “мудра”. В дитинстві відповідальна, наполеглива. В дорослому віці стає активною і цілеспрямованою жінкою.

День ангела 1 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 1 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 1 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів, дарує світло і тепло душі, а життя буде сповнене радості, любові та гармонії. Бажаю тобі міцного здоров’я, щастя і безмежної удачі!

***

З днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець завжди стоїть поруч, підтримує у складні моменти і допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю тобі миру в серці, натхнення на добрі справи і нескінченного щастя!

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Вітаю з днем ангела! Нехай цей день нагадує тобі про твою особливу захист і підтримку згори. Бажаю, щоб світло твого ангела ніколи не згасало, а кожен крок по життю був упевненим і щасливим. Любові, добробуту і радості!

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Зі святом твого ангела! Нехай він оберігає тебе від усього злого, наповнює душу спокоєм і надією, а життя приносить лише приємні сюрпризи. Бажаю тепла, здоров’я і великої життєвої сили!

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Вітаю з днем ангела! Нехай твій охоронець завжди підказує правильний шлях, допомагає долати труднощі і приносить у твоє життя світло і доброту. Бажаю тобі гармонії в душі, щирих друзів і здійснення найсвітліших бажань!

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