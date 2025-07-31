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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Погода на Маковія: чи будуть дощі в Україні

«Серпень, роби наші надії і бажання матеріальними, а віру в добро і справедливість дієвою», — закликала відома синоптикиня.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Погода на Маковія: чи будуть дощі в Україні

Погода на Маковія

На Маковія в Україні буде суха погода, адже йдеться про антициклон Gabriele. А це означає, що минеться без опадів.

Про це написала відома синоптикиня Наталка Діденко.

«Синоптично спокійно», — спрогнозувала вона.

Хіба якісь локальні «вологі хвости» зумовлять невеликі дощі з грозами на Житомирщині, Рівненщині та Хмельниччині, додала Наталка Діденко.

Температура повітря в більшості областей України очікується комфортна, а вдень — +23+28 градусів. На півдні та сході буде навіть спекотно — +29+32 градуси, проте не +36!

У Києві — сонячно

Серпень у столиці розпочнеться сонячною сухою помірно теплою погодою, протягом дня — до +25 градусів.

«Непрості дні, важкі, але ми завтра все одно будемо разом і в справедливості, і в горі також, вони все одно повиздихають, хоч у якому сенсі, а ми як робили шулики на Маковія, так і робитимемо», — написала Наталка Діденко.

Нагадаємо, Маковія (або Медовий Спас) — перше свято із трьох Спасів, які щороку святкують в Україні в серпні.

За новим календарем Медовий Спас святкуватимемо 1 серпня (раніше — 14 серпня).

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