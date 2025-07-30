Відпочинок ледь не став трагедією: дітей на матраці віднесло в Чорне море

Чорне море

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В Одесі, на популярному пляжі «Золотий берег», трапився інцидент, що міг закінчитися трагедією. Трьох підлітків на надувному матраці віднесло далеко у відкрите море. Завдяки оперативним діям рятувальників юних відпочивальників вдалося вчасно повернути на сушу.

Про це повідомляє ДСНС України.

Цей випадок став не єдиним цього дня в Одесі. На пляжі «Відрада» аналогічна ситуація спіткала трьох дорослих чоловіків, яких також віднесло течією. На щастя, і їхній порятунок був успішним.

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Ці події є суворим нагадуванням про приховані небезпеки, які таїть вода. За останню добу на водних об’єктах України, на жаль, загинули четверо людей — у Рівненській, Сумській, Чернігівській областях та в Києві. За даними рятувальників, з початку року вода забрала життя 539 людей, серед них — 49 дітей.

Нагадаємо, у Румунії в затоці Мусура поблизу Суліни на ділянці, де Дунай впадає в Чорне море, сталася серйозна аварія. Перекинулося туристичне судно з 14 пасажирами на борту. Внаслідок інциденту загинули четверо людей.