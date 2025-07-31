Якою погодою почнеться серпень: прогноз на завтра

Завтра буде тепло / © Pixabay

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У п’ятницю, 1 серпня, в Україні опади не очікуються, вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Температура на півдні та сході країни вночі +16-21, вдень +27-32. На решті території вночі +11-16°, вдень +22-27°. У Карпатах вночі +7-12°, вдень +17-22°.

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Погода у Києві

У Києві 1 серпня — без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +14-16°, вдень +23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 1 серпня найвища температура вдень була +35,9 1936 року, найнижча вночі +9,7 1889 року.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у серпні та чи варто очікувати на спеку. На відміну від липня, в Україні наприкінці серпня можливі незначні заморозки, але теплих і навіть спекотних днів ще має бути вдосталь.