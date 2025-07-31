- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 1 хв
Якою погодою почнеться серпень: прогноз на завтра
За даними синоптиків, в Україні очікується суха і комфортна температура повітря. Дощі відступлять.
У п’ятницю, 1 серпня, в Україні опади не очікуються, вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Температура на півдні та сході країни вночі +16-21, вдень +27-32. На решті території вночі +11-16°, вдень +22-27°. У Карпатах вночі +7-12°, вдень +17-22°.
Погода у Києві
У Києві 1 серпня — без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +14-16°, вдень +23-25°.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 1 серпня найвища температура вдень була +35,9 1936 року, найнижча вночі +9,7 1889 року.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у серпні та чи варто очікувати на спеку. На відміну від липня, в Україні наприкінці серпня можливі незначні заморозки, але теплих і навіть спекотних днів ще має бути вдосталь.