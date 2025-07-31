ДТЕК передав профілакторій ТЕС на Вінниччині під реабілітаційний центр для ветеранів

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Компанія ДТЕК Енерго завершила безкоштовну передачу санаторію-профілакторію ТЕС у комунальну власність територіальної громади на Вінниччині», - йдеться в ньому.

Зазначається, що це рішення було прийнято на сесії Ладижинської міської ради 29 липня.

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В ДТЕК наголосили, що після комплексної реконструкції об’єкт буде використовуватися як сучасний реабілітаційний центр для ветеранів, людей з інвалідністю та постраждалих від війни, які потребують відновлення.

«Реабілітаційний центр на Вінниччині - важлива опора для ветеранів і громади. Для ДТЕК Енерго це частина системної ветеранської підтримки, як всередині компанії, так і ззовні - у співпраці з громадами. Ми підтримуємо наших демобілізованих працівників і долучаємось до ініціатив, що допомагають у їхній адаптації. Дякую міській раді, партнерам і благодійникам за спільну роботу. Такі проєкти — приклад ефективної співпраці бізнесу, влади й суспільства задля важливих змін», — прокоментував генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

В компанії підкреслили, що меморандум про співпрацю між ДТЕК та міською радою Ладижина був підписаний 29 листопада 2023 року. На його основі санаторій-профілакторій ТЕС компанії був переданий громаді у безкоштовне користування, а відтепер - у її власність.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова отримав відзнаку за найкращу програму з підтримки ветеранів.

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