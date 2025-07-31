Чи правда, що більшість білих котів глухі / © Credits

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Чи справді білі коти частіше народжуються глухими відповіли на сторінці centralna.vet і ця відповідь — так, але з нюансами. Генетика білих котів — тема, яка давно вивчається ветеринарами та генетиками. У цій статті спробуємо розібратися, чому так трапляється, на що звернути увагу та як піклуватися про котів із такими особливостями.

Білосніжне забарвлення у котів — це не просто колір, а результат роботи особливого гена. Найчастіше мова йде про W-ген («white»), він пригнічує всі інші гени, які відповідають за пігментацію шерсті, шкіри, носа та навіть райдужки очей. Саме цей ген і пов’язують з імовірністю вродженої глухоти.

W-ген впливає на розвиток пігментних клітин меланоцитів, які потрібні не лише для кольору шерсті, а й для правильного формування слухового апарату вуха. Якщо ці клітини не формуються у внутрішньому вусі, котик може народитися глухим.

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Статистика

22% білих котів загалом можуть бути глухими (на одне чи обидва вуха).

Якщо білий кіт має одне блакитне око, ризик глухоти зростає до 40%.

Якщо обидва ока блакитні, ризик глухоти може сягати до 80%.

За гетерохромії (різнокольорових очах), зазвичай глухота виявляється з боку блакитного ока.

Це не абсолютна закономірність, але саме це підтверджують ветеринарні дані по всьому світу.

Колір очей і слух

Саме блакитні очі є індикатором можливих проблем зі слухом у білих котів. Причина — все у тій же пігментації. Блакитний колір очей у котів не має справжнього пігменту, це ефект розсіювання світла (як у блакитному небі) і його теж пов’язують з недоліком меланоцитів, необхідних для слуху.

Цікаво: у білих котів із жовтими чи зеленими очима ризик глухоти набагато нижчий — близько 10%.

Чи безпечно мати глухого кота

Глухота — це не вирок. Багато білих котів прекрасно живуть із цією особливістю. Вони залишаються лагідними, грайливими, здоровими у всіх інших аспектах. Важливо лише створити для них безпечні умови, адже глухий кіт:

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не почує автомобіля на дорозі;

не зреагує на клич або небезпеку;

може злякатися несподіваного дотику.

Тому глухим котам протипоказано гуляти без нагляду на вулиці. Вони потребують більшої домашньої турботи, спокійного середовища та уваги з боку людини.

Як перевірити слух у кота

У кошенят це можна зробити вдома, обережно створюючи звук поза полем зору, наприклад, гримлячи ключами чи плескаючи у долоні.

У дорослих котів рекомендується пройти спеціальний тест BAER (Brainstem Auditory Evoked Response) — це аудіологічна діагностика, яка точно показує рівень слуху.

Глухі коти та здорове потомство

Глухота у білих котів не обов’язково передається у спадок, хоча ризик є. Власники білих котів, особливо з блакитними очима, мають зважено підходити до питання розведення. Найкраще — консультація з ветеринарним генетиком.

Поради

Якщо плануєте завести білого кота, обов’язково перевірте слух.

Створіть безпечне середовище: уникати вигулу без повідця чи вільного виходу на вулицю.

Спілкуйтеся з котиком жестами, вібраціями, наприклад, тупотіння ногами, світловими сигналами.

Не будіть різко глухого кота, він може злякатися. Краще ніжно торкнутись лапки чи подмухати.

Глухі котики дуже віддані, вони орієнтуються на людину ще більше, ніж звичайні тварини.

Білий кіт — це не просто естетична радість, а ще й відповідальність. Глухота у таких тварин — часте, але не критичне явище. З любов’ю, турботою та правильним доглядом такі коти можуть жити довге, щасливе та повноцінне життя.