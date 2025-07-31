Масований удар РФ по Україні: Зеленський вказав на важливий нюанс

Обстріл Києва 31 липня / © ДСНС

Реклама

Вночі 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Київ був основною мішенню для «Шахедів», інших дронів і ракет.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив український лідер, всі служби задіяні, щоб урятувати якнайбільше людей після російського удару по Києву. Наразі рятувальники шукають людей під завалами.

Реклама

«Є врятовані. Інформація по кожному прізвищу перевіряється», — констатував лідер.

За словами Зеленського, на цей час відомо про сімох загиблих, і серед них, на жаль, дитина. По місту десятки постраждалих у різних районах.

«Станом на цей час надано необхідну допомогу 80 людям, 64 людини зазнали поранень унаслідок удару, у лікарнях перебувають 50 людей. Серед поранених дев’ять дітей. Багато будинків у місті пошкоджені: це звичайні житлові будинки, інші обʼєкти — усі цивільні», — каже Зеленський.

Серед пошкоджених об’єктів — одна з київських мечетей.

Реклама

«Атака була дуже підлою та спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО. Київ був основною мішенню для „Шахедів“, інших дронів і ракет, але також є пошкодження в інших наших регіонах.

Рятувальні роботи триватимуть стільки, скільки потрібно для з’ясування долі кожної людини. Сил і засобів достатньо.

«Я вдячний кожному, хто працює для порятунку людей і надає допомогу», — завершив президент.

Нагадаємо, через удар РФ по Києву у ніч проти 31 липня кількість загиблих зросла до восьми. Рятувальники деблокували ще одну жертву.

Реклама

Так, у Святошинському районі столиці з-під завалів знищеного російською ракетою під’їзду витягли загиблого.

«Внаслідок удару по цьому будинку вже шестеро загиблих, а разом по Києву — 8», — написав очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.