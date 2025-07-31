Массированный удар РФ по Украине: Зеленский указал на важный нюанс

Обстрел Киева 31 июля

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Ночью 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Киев был основной мишенью для «Шахедов», других дронов и ракет.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил украинский лидер, все службы задействованы, чтобы спасти больше людей после российского удара по Киеву. В настоящее время спасатели ищут людей под завалами.

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«Есть спасенные. Информация по каждой фамилии проверяется», — констатировал лидер.

По словам Зеленского, в настоящее время известно о семи погибших, и среди них, к сожалению, ребенок. По городу десятки пострадавших в разных районах.

«По состоянию на данный момент оказана необходимая помощь 80 людям, 64 человека получили ранения в результате удара, в больницах находятся 50 человек. Среди раненых девять детей.

Среди поврежденных объектов одна из киевских мечетей.

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«Атака была очень подлой и специально просчитана так, чтобы перегрузить систему ПВО. Киев был основной мишенью для Шахедов, других дронов и ракет, но также есть повреждения в других наших регионах.

Спасательные работы продлятся столько, сколько нужно для выяснения судьбы каждого человека. Сил и средств достаточно.

«Я благодарен каждому, кто работает для спасения людей и оказывает помощь», — заключил президент.

Напомним, из-за удара РФ по Киеву в ночь на 31 июля количество погибших возросло до восьми. Спасатели деблокировали еще одну жертву.

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Так, в Святошинском районе столицы из-под завалов уничтоженного российской ракетой подъезда извлекли погибшего.

«В результате удара по этому дому уже шесть погибших, а вместе по Киеву — 8», — написал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.