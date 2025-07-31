Какой погодой начнется август: прогноз на завтра

Завтра будет тепло / © Pixabay

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В пятницу, 1 августа, в Украине осадки не ожидаются, ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Температура на юге и востоке страны ночью +16-21, днем +27-32. На остальной территории ночью +11-16°, днем +22-27°. В Карпатах ночью +7-12 °, днем +17-22 °.

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Погода в Киеве

В Киеве 1 августа без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +14-16 °, днем +23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 1 августа самая высокая температура днем была +35,9 в 1936 году, самая низкая ночью +9,7 в 1889 году.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в августе и стоит ли ожидать жару. В отличие от июля, в Украине в конце августа возможны незначительные заморозки, но теплых и даже жарких дней еще предстоит достаточно.