Владимир Зеленский / © Associated Press

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Россия проводит операцию против украинских мостов и энергетической сети, пытаясь разъединить страну по Днепру.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении за 9 ноября.

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По его словам, эти угрозы обсудили во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего с участием представителей прифронтовых регионов, военного командования и чиновников. В частности, на Ставку был приглашен мэр Киева Виталий Кличко.

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«Мы подробно обсудили вызовы через российскую операцию против наших мостов и энергосети — Россия пытается разъединить Украину по Днепру и максимально испортить жизнь людей, жизнь наших городов и сел», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что, несмотря на попытки РФ давить на фронте и в энергетике, украинская команда уже приехала на переговоры в Абу-Даби (ОАЭ).

«На встречах наша команда будет предлагать деэскалационные шаги, должно быть понимание как организовать трехсторонний формат на уровне лидеров, чтобы реально честно закончить эту войну. Мир нужен. Гарантии безопасности требуются. И настоящие ресурсы для восстановления Украины после войны нужны», — подытожил Зеленский.

Напомним, трехсторонняя встреча Украина-США-Россия запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.

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В РФ в свою очередь подтвердили, что гарантии безопасности станут ключевым вопросом на предстоящих переговорах между Украиной, США и РФ в Абу-Даби.

Также мы писали, кто поехал на мирные переговоры в Абу-Даби от Украины.

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