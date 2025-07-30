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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Що можна будувати на власній ділянці без дозволів

Будівництво без дозволів — це ваш шанс реалізувати мрії про ідеальну ділянку без зайвих клопотів, але лише за умови поваги до норм і сусідів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Законодавство чітко визначає, що можна та що не можна будувати на присадибних ділянках

Законодавство чітко визначає, що можна та що не можна будувати на присадибних ділянках / © Pixabay

Законодавство дозволяє будувати низку споруд без проходження складних бюрократичних процедур, однак лише за дотримання встановлених норм.

Частина об’єктів може будуватися без оформлення будівельного паспорта чи повідомлення про початок робіт. Але навіть у цих випадках потрібно дотримуватись будівельних норм і дбати про безпеку та інтереси сусідів.

Що можна будувати без дозволу

На присадибних, садових чи дачних ділянках дозволяється вільно, без спеціальних дозволів, зводити легкі конструкції, які не є капітальними.

Серед них:

  • навіси та накриття

  • альтанки й намети

  • відкриті сходи та естакади

  • літні душові

  • теплиці

  • збірні гаражі без фундаменту

  • колодязі, свердловини, вигрібні ями

  • літні туалети

  • замощення території

  • паркани, хвіртки та ворота

  • басейни, погреби та входи до них

  • тераси, ґанки

Зведення парканів також не вимагає дозвільної документації, але має відповідати будівельним стандартам. Висота огорож:

  • до 2 метрів — на межі з сусідньою ділянкою

  • до 2,5 метра — на межі з вулицею

Раніше ми писали, що у Києві розгорівся новий будівельний скандал.

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