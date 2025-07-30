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- Украина
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Что можно строить на собственном участке без разрешений
Строительство без разрешений — это ваш шанс реализовать мечты об идеальном участке без лишних хлопот, но только при уважении норм и соседей.
Законодательство позволяет строить ряд сооружений без прохождения сложных бюрократических процедур, но только при соблюдении установленных норм.
Часть объектов может строиться без оформления строительного паспорта или уведомления о начале работ. Но даже в этих случаях нужно соблюдать строительные нормы и заботиться о безопасности и интересах соседей.
Что можно строить без разрешения
На приусадебных, садовых или дачных участках разрешается свободно, без специальных разрешений, возводить легкие конструкции, которые не являются капитальными.
Среди них:
навесы и накрытия
беседки и палатки
открытая лестница и эстакады
летние душевые
теплицы
сборные гаражи без фундамента
колодцы, скважины, выгребные ямы
летние туалеты
замощение территории
заборы, калитки и ворота
бассейны, погреба и входы в них
террасы, крыльца
Возведение заборов также не требует разрешительной документации, но должно соответствовать строительным стандартам. Высота забора:
до 2 метров — на границе с соседним участком
до 2,5 метра — на границе с улицей
Раньше мы писали, что в Киеве разгорелся новый строительный скандал.