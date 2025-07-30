Что можно строить на собственном участке без разрешений

Законодательство четко определяет, что можно и что нельзя строить на приусадебных участках / © Pixabay

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Законодательство позволяет строить ряд сооружений без прохождения сложных бюрократических процедур, но только при соблюдении установленных норм.

Часть объектов может строиться без оформления строительного паспорта или уведомления о начале работ. Но даже в этих случаях нужно соблюдать строительные нормы и заботиться о безопасности и интересах соседей.

Что можно строить без разрешения

На приусадебных, садовых или дачных участках разрешается свободно, без специальных разрешений, возводить легкие конструкции, которые не являются капитальными.

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Среди них:

навесы и накрытия

беседки и палатки

открытая лестница и эстакады

летние душевые

теплицы

сборные гаражи без фундамента

колодцы, скважины, выгребные ямы

летние туалеты

замощение территории

заборы, калитки и ворота

бассейны, погреба и входы в них

террасы, крыльца

Возведение заборов также не требует разрешительной документации, но должно соответствовать строительным стандартам. Высота забора:

до 2 метров — на границе с соседним участком

до 2,5 метра — на границе с улицей

Раньше мы писали, что в Киеве разгорелся новый строительный скандал.