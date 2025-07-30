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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
771
Время на прочтение
1 мин

Что можно строить на собственном участке без разрешений

Строительство без разрешений — это ваш шанс реализовать мечты об идеальном участке без лишних хлопот, но только при уважении норм и соседей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Законодательство четко определяет, что можно и что нельзя строить на приусадебных участках

Законодательство четко определяет, что можно и что нельзя строить на приусадебных участках / © Pixabay

Законодательство позволяет строить ряд сооружений без прохождения сложных бюрократических процедур, но только при соблюдении установленных норм.

Часть объектов может строиться без оформления строительного паспорта или уведомления о начале работ. Но даже в этих случаях нужно соблюдать строительные нормы и заботиться о безопасности и интересах соседей.

Что можно строить без разрешения

На приусадебных, садовых или дачных участках разрешается свободно, без специальных разрешений, возводить легкие конструкции, которые не являются капитальными.

Среди них:

  • навесы и накрытия

  • беседки и палатки

  • открытая лестница и эстакады

  • летние душевые

  • теплицы

  • сборные гаражи без фундамента

  • колодцы, скважины, выгребные ямы

  • летние туалеты

  • замощение территории

  • заборы, калитки и ворота

  • бассейны, погреба и входы в них

  • террасы, крыльца

Возведение заборов также не требует разрешительной документации, но должно соответствовать строительным стандартам. Высота забора:

  • до 2 метров — на границе с соседним участком

  • до 2,5 метра — на границе с улицей

Раньше мы писали, что в Киеве разгорелся новый строительный скандал.

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