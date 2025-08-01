Репортера ограбили за мгновение до ее выхода в прямой эфир

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В Рио-де-Жанейро телевизионного журналиста Клару Нери ограбили в тот момент, когда она готовилась к утренней трансляции программы.

О случае пишет Daily Mirror.

Известно, что в момент нападения Клара стояла лицом к камере и работала со смартфоном. Вдруг к ней подъехал мужчина на мотоцикле, который не останавливаясь, попытался вырвать телефон из ее рук.

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Момент попал в кадр — репортер испугалась, а затем пыталась догнать нападающего.

Позже журналистка рассказала, что смартфон остался у нее, поскольку она инстинктивно успела его удержать.

По ее словам, камера съемочной группы также зафиксировала момент нападения, так что лицо злоумышленника удалось рассмотреть на видео. Она уже передала записи правоохранительным органам и выразила надежду, что хулигана обнаружат и задержат.

Напомним, известная украинская телеведущая решилась на кардинальные изменения во внешнем виде. У знаменитости теперь короткая стрижка.

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