- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 172
- Время на прочтение
- 1 мин
Репортера ограбили за мгновение до ее выхода в прямой эфир
Момент ограбления попал на камеру, полиция еще не задержала злоумышленника.
В Рио-де-Жанейро телевизионного журналиста Клару Нери ограбили в тот момент, когда она готовилась к утренней трансляции программы.
О случае пишет Daily Mirror.
Известно, что в момент нападения Клара стояла лицом к камере и работала со смартфоном. Вдруг к ней подъехал мужчина на мотоцикле, который не останавливаясь, попытался вырвать телефон из ее рук.
Момент попал в кадр — репортер испугалась, а затем пыталась догнать нападающего.
Позже журналистка рассказала, что смартфон остался у нее, поскольку она инстинктивно успела его удержать.
По ее словам, камера съемочной группы также зафиксировала момент нападения, так что лицо злоумышленника удалось рассмотреть на видео. Она уже передала записи правоохранительным органам и выразила надежду, что хулигана обнаружат и задержат.
Напомним, известная украинская телеведущая решилась на кардинальные изменения во внешнем виде. У знаменитости теперь короткая стрижка.