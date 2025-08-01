Володимир Путін / © Getty Images

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У німецьких архівах виявили докази того, що теперішній президент РФ Володимир Путін мав загарбницькі погляди щодо Криму та інших територій ще до того, як отримав владу. Окрім Криму, йдеться про схід України та північ Казахстану.

Про це пише видання німецьке видання Spiegel.

У січні 1994 року Путін був заступником мера Санкт-Петербурга і вважався реформатором. Проте саме того року, за словами генерального консула Німеччини в Санкт-Петербурзі, Путін виявив свої імперські амбіції.

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«Крим, схід України та північ Казахстану — щонайменше ці території — ніколи не були чужими країнами для Росії, а завжди були частиною російської території», — казав тоді Путін.

Консул також додав, що почув від Путіна такі слова: «Жодному росіянину не можна пояснити, що тепер це для нього чужа країна». Цей коментар німецького дипломата зʼявився у виданні, опублікованому Інститутом сучасної історії.

Тоді Путін вказав на національне почуття росіян, яке німцям, «напевно, важко зрозуміти».

Нагадаємо, 20 лютого 2014 року розпочалась збройна окупація Криму. Саме цю дату Верховна Рада визнала офіційно початком тимчасової окупації Кримського півострова.

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Анексію Криму не визнали Україна, Генеральна асамблея ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, а також більшість держав світу, включаючи США і країни ЄС. Міжнародна спільнота вважає анексію Криму порушенням міжнародних угод, зокрема, Хельсінкського акту від 1975 року про непорушність сформованих у Європі кордонів, Будапештського меморандуму від 1994 року про гарантії безпеки Україні, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією від 1997 року.