Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт у розмірі від 10% до 41% для 69 торгівельних партнерів, включно з Канадою, країнами Євросоюзу, Індією, Британією та іншими.

Про це свідчить указ Трампа, опублікований на сайті Білого дому 31 липня.

Ставки набудуть чинності за сім днів.

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Найвищі мита було запроваджено для Сирії — 41%, а також для Лаосу і Бірми — по 40%. Найнижчі — 10% — для Британії та окремо її Фолклендських островів.

Також Трамп запровадив 39% тариф для Швейцарії, 25% — для Індії, 20% — для Тайваню і 15% — для близько 40 країн. Товари країн, які не згадуються у списку, обкладатимуться мінімальними 10-відсотковими тарифами.

В указі йдеться, що деякі іноземні торгівельні партнери, зазначені в списку, погодилися укласти або перебувають на межі укладення торгівельних угод зі США. Їхні товари будуть обкладатися митами до моменту укладення договору.

Як пише NV, окремим указом Трампа також запроваджуються мита для Канади в розмірі до 35%. У документі вказується, що країна «не змогла співпрацювати» в припиненні незаконних потоків наркотиків у США. Своєю чергою для Мексики президент США запровадив 90-денне відтермінування від мит у 30%, щоб дати час для переговорів.

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Bloomberg пише, що базові ставки для багатьох торгових партнерів залишаються незмінними порівняно з митами, запровадженими Трампом у квітні. Однак рішення підвищити мита на канадські товари до 35% загрожує внести нову напруженість у напружені відносини.

Зазначається, що Дональд Трамп підписав указ лише за кілька годин до закінчення крайнього терміну дії відтермінування для введення підвищених мит 1 серпня, які мали набути чинності для усіх країн.

Нові мита США / © nv.ua

Нагадаємо, 2 квітня президент США оприлюднив із Трояндового саду Білого дому давно обіцяний широкий набір мит на імпорт у рамках програми «Америка понад усе». Для усіх країн світу це передбачає мито в розмірі щонайменше 10% практично на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів.