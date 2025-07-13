Трамп несподівано підвищив мита для Євросоюзу: ЄС готує відповідь

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон від 1 серпня запровадить мито у 30% на імпорт з Європейського Союзу та Мексики.

Про це повідомляє AP.

І Євросоюз, і Мексика — одні з найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів.

Реклама

У своєму листі до президентки Мексики Клаудії Шейнбаум Трамп визнав, що її країна допомогла зупинити потік нелегальних мігрантів і фентанілу до США, однак заявив, що вона не зробила все, що потрібно, щоб запобігти перетворенню Північної Америки на «майданчик для торгівлі наркотиками».

Тим часом у листі до Європейського Союзу Дональд Трамп написав, що дефіцит торговельного балансу ЄС із США загрожує національній безпеці.

«У нас були роки, щоб обговорити наші торговельні відносини з Європейським Союзом, і ми дійшли висновку, що повинні відмовитися від цих довгострокових, великих і стійких торговельних дефіцитів, породжених вашою тарифною та нетарифною політикою, а також торговельними барʼєрами», — наголосив американський президент.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зреагувала на рішення Трампа і зазначила, що тариф у 30% на експорт з ЄС зашкодить бізнесу і споживачам по обидва боки Атлантики. Водночас Брюссель продовжить роботу над угодою зі США, щоб укласти її до 1 серпня. Також ЄС готовий запровадити мита у відповідь.

Реклама

Зазначається, що голова комітету Європарламенту з питань торгівлі Бернд Ланге назвав дії Вашингтона «зухвалими і ляпасом» та заявив, що контрзаходи мають набути чинності вже у понеділок.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Єврокомісію рішуче захищати інтереси ЄС, якщо домовленості не буде досягнуто до 1 серпня.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес наголосив на силі єдиного ринку, а прем’єр Італії Джорджія Мелоні висловила сподівання на уникнення ескалації.

Раніше Дональд Трамп заявив про намір запровадити 25% мито на всі без винятку товари з Казахстану, якщо країна не перенесе частину свого виробництва на територію США.

Реклама

Нагадаємо, Трамп заявив про необхідність запровадження 50-відсоткового мита щодо товарів, вироблених у Євросоюзі. Трамп також стверджує, що Євросоюз був сформований нібито для того, щоб здобути перевагу над США у торговельній сфері.

Президент США додав, що митами не обкладатимуться лише ті товари європейських компаній, які виробляються на території Штатів.

Як відомо, 2 квітня Трамп оголосив про запровадження взаємних мит для країн усього світу та початок «торговельної війни». Однак за тиждень глава Білого дому ухвалив рішення відкласти на 90 днів запровадження дзеркальних мит проти інших держав.