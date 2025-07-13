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Трамп неожиданно повысил пошлины для Евросоюза: ЕС готовит ответ
Решение президента США о введении 30% тарифов на импорт товаров из Евросоюза вызвало возмущение политиков ЕС и бизнеса. Многие уже призывают к немедленному и жесткому ответу со стороны Брюсселя.
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 30% на импорт из Европейского Союза и Мексики.
Об этом сообщает AP.
И Евросоюз, и Мексика — одни из крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов.
В своем письме к президенту Мексики Клаудии Шейнбаум Трамп признал, что ее страна помогла остановить поток нелегальных мигрантов и фентанила в США, однако заявил, что она не сделала все, что нужно, чтобы предотвратить превращение Северной Америки в «площадку для торговли наркотиками».
Между тем, в письме к Европейскому Союзу Дональд Трамп написал, что дефицит торгового баланса ЕС с США угрожает национальной безопасности.
«У нас были годы, чтобы обсудить наши торговые отношения с Европейским Союзом, и мы пришли к выводу, что должны отказаться от этих долгосрочных, крупных и устойчивых торговых дефицитов, порожденных вашей тарифной и нетарифной политикой, а также торговыми барьерами», — подчеркнул американский президент.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен среагировала на решение Трампа и отметила, что тариф в 30% на экспорт из ЕС повредит бизнесу и потребителям с обеих сторон Атлантики. В то же время Брюссель продолжит работу над соглашением с США, чтобы заключить его до 1 августа. Также ЕС готов ввести ответные пошлины.
Отмечается, что глава комитета Европарламента по вопросам торговли Бернд Ланге назвал действия Вашингтона «дерзкими и пощечиной» и заявил, что контрмеры должны вступить в силу уже в понедельник.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Еврокомиссию решительно защищать интересы ЕС, если договоренность не будет достигнута до 1 августа.
Премьер Испании Педро Санчес отметил силу единого рынка, а премьер Италии Джорджия Мэлони выразила надежду на избежание эскалации.
Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести 25% таможенную пошлину на все без исключения товары из Казахстана, если страна не перенесет часть своего производства на территорию США.
Напомним, Трамп заявил о необходимости введения 50-процентной пошлины на товары, произведенные в Евросоюзе. Трамп также утверждает, что Евросоюз был сформирован якобы для того, чтобы получить преимущество над США в торговой сфере.
Президент США добавил, что пошлинами не будут облагаться только товары европейских компаний, которые производятся на территории Штатов.
Как известно, 2 апреля Трамп объявил о введении взаимных пошлин для стран всего мира и начале торговой войны. Однако через неделю глава Белого дома принял решение отложить на 90 дней введение зеркальных пошлин против других государств.